把掉落的食材直接踢進餐檯下？一中商圈章魚燒名店遭質疑 店家有說法

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食安處人員一度彎腰查看餐檯下是否真有章魚燒。圖／台中市政府提供
台中市食安處人員一度彎腰查看餐檯下是否真有章魚燒。圖／台中市政府提供

台中市一中商圈的明仁二代目章魚燒最近上傳一支短影音到網路上，希望博君一笑，未料玩笑開大了，引起網友質疑他們平日的衛生是否有問題，還引起食安處人員上門查輯。該店後來緊急把影片下架，並解釋踢進餐檯下的章魚燒僅是道具，並非實際食材，感謝大家的提醒與監督。

影片內容是工作人員將一顆掉在烤盤外的章魚燒故意推下餐檯落到地上，接著工作人員看了看四下無人，再用腳把章魚燒踢進餐檯底下，影片還貼上「POV：餐飲業」意指這是餐飲界的第一人稱視野，意指餐飲界都這麼幹的，影片還配上了頑皮豹的音樂。

此事在網路上發酵，並有網友質疑該店有衛生疑慮。台中市政府食安處獲報後前往稽查，稽查人員一度彎下腰用手機的手電筒往餐檯下照，了解是否真有章魚燒被踢了進去。此時工作人員拿出道具示範，說是拍片用的僅是道具。但食安處人員仍查獲該店部分設備及地面不潔、食材未離地、作業人員未體檢等缺失，不符合「食品良好衛生規範準則」事項，

市府食安處表示，已責令店家於明年1月5日前改善，屆時複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。該品牌業者也將列入高風險名單，不定期派員前往稽查，維護民眾食安。

明仁二代目章魚燒今也在網路上說明，表示影片中所出現之食物皆為「食品模型（道具）」作為拍攝使用，並非實際食材，更不會提供給顧客食用。實際營業過程中，所有對外販售之餐點，皆嚴格依照食品衛生相關規範製作，請大家放心。

該店說，他們也理解，影片未清楚標示為模型，導致部分朋友產生誤會，這確實是他們在內容呈現與說明上不夠周全的地方。對於因此造成的疑慮與不安，他們虛心接受指教，並將於未來拍攝內容中清楚標示與說明，避免再造成誤解。

明仁二代目章魚燒說，感謝大家的提醒與監督，讓他們持續精進，並始終將「食品安全與衛生」視為最基本且不可妥協的原則。

影片中工作人員把掉落的章魚燒直接踢進餐檯下。圖／翻攝自明仁二代目章魚燒
影片中工作人員把掉落的章魚燒直接踢進餐檯下。圖／翻攝自明仁二代目章魚燒
影片中工作人員把掉在烤盤外的章魚燒故意推下餐檯落到地上。圖／翻攝自明仁二代目章魚燒
影片中工作人員把掉在烤盤外的章魚燒故意推下餐檯落到地上。圖／翻攝自明仁二代目章魚燒

