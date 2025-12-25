五月天開唱在即 台中警方實施安全維護演練

五月天演唱會將於27日起在台中洲際棒球場舉行，為確保活動順利，台中市警方今天出動特勤進行緊急疏散演練，從場地安檢、入場管制等，全面檢視疏散動線與分流管制措施。

台北隨機攻擊案發生後，大眾運輸據點及大型活動的公共安全受到關切，為確保27日登場的五月天演唱會活動順利，台中市政府警察局第五分局除完成整體維安規劃，今天並由台中市政府副秘書長張大春帶領警察局、第五分局及相關安全維護單位進行期前演練。

警方表示，今天的緊急疏散安全演練，從場地安檢、入場管制、場內突發狀況處置、緊急事故的人潮疏散演練，全面檢視疏散動線與分流管制措施；過程從大型活動最常見的安檢、控制及疏散等情境，聚焦於霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警及制服員警的聯防應變機制。

警方說明，演練項目包括場地安全檢查及人員入場安檢時發現可疑物品的應變處理；活動會場內發生危安滋擾事件的即時控制與管制；緊急事故發生時的人群疏散演練，檢視人員分流、引導與安全管制作業。

警方表示，這次演練由轄區第五分局與活動主辦單位密切合作，動員包含保安大隊特勤霹靂小組與刑警大隊偵爆犬，主辦單位亦指派員工參與演練，針對各類情境強化安全防護能力。

警方強調，市警局及相關安全維護單位透過這次實戰演練，全面檢視各項風險與應變機制，在演唱會期間也將持續維持高標準警戒，讓歌迷安心進場、盡情吶喊。