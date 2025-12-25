快訊

民眾黨再-1…陳諭韋退黨「改無黨籍參選」 親曝原因：不是政治算計

中央總預算卡關 賴總統：立院無法如期審查「不必再談憲政精神」

耶誕節傳槍響！雲林男持槍拒檢逃逸 警連開10槍抓人過程曝光

五月天開唱在即 台中警方實施安全維護演練

中央社／ 台中25日電

五月天演唱會將於27日起在台中洲際棒球場舉行，為確保活動順利，台中市警方今天出動特勤進行緊急疏散演練，從場地安檢、入場管制等，全面檢視疏散動線與分流管制措施。

⭐2025總回顧

台北隨機攻擊案發生後，大眾運輸據點及大型活動的公共安全受到關切，為確保27日登場的五月天演唱會活動順利，台中市政府警察局第五分局除完成整體維安規劃，今天並由台中市政府副秘書長張大春帶領警察局、第五分局及相關安全維護單位進行期前演練。

警方表示，今天的緊急疏散安全演練，從場地安檢、入場管制、場內突發狀況處置、緊急事故的人潮疏散演練，全面檢視疏散動線與分流管制措施；過程從大型活動最常見的安檢、控制及疏散等情境，聚焦於霹靂特勤小組、偵爆犬、便衣刑警及制服員警的聯防應變機制。

警方說明，演練項目包括場地安全檢查及人員入場安檢時發現可疑物品的應變處理；活動會場內發生危安滋擾事件的即時控制與管制；緊急事故發生時的人群疏散演練，檢視人員分流、引導與安全管制作業。

警方表示，這次演練由轄區第五分局與活動主辦單位密切合作，動員包含保安大隊特勤霹靂小組與刑警大隊偵爆犬，主辦單位亦指派員工參與演練，針對各類情境強化安全防護能力。

警方強調，市警局及相關安全維護單位透過這次實戰演練，全面檢視各項風險與應變機制，在演唱會期間也將持續維持高標準警戒，讓歌迷安心進場、盡情吶喊。

安檢 台中市 演唱會

延伸閱讀

蔡依林大巨蛋演唱會倒數計時 無預警推出「PLEASURE」快閃艙這天開搶

中市警：跨年晚會將加強安檢 提高維安層級

入境日本「被搜身」納悶挑選條件 過來人：這間機場安檢最嚴格

暖哭了！五月天送耶誕禮「台中站加開」 阿信感性發聲

相關新聞

菜金菜土青蔥大跌價 彰化蔥農開放自採每台斤10元

今年7月、8月颱風豪大雨過後，青蔥受損嚴重，市價一度飆到每台斤150元至180元，災後農民勤快復耕，青蔥恢復正常產量，現...

福壽山農場招牌「蘋果王」樹颱風吹倒 蘋果王二世今天登基

福壽山農場一棵50多年樹齡的「蘋果王」原是農場招牌，今年8月颱風強風吹倒蘋果王，農場10多年前已培植第二代「蘋果王」因應...

高美濕地將有公廁了！砸1500萬設34個廁間及洗腳池 完工時間曝光

高美濕地長年缺乏公廁，台中市府從2012年起，租借停車場、宮廟及漁民活動中心廁所，每年編預算補貼民間廁所清潔費，累計超過...

日月潭清淤台電排砂引民怨 居民質疑水里溪床變灰白

日月潭為觀光及水力發電的重要水庫，但淤積嚴重，台電今年以水力發電排砂方式清淤，引發水里鄉民憂心下游水里溪受汙染、飲水品質...

東海大學路思義教堂9公尺高耶誕樹 超過2萬人次一起過平安夜

東海大學昨日舉辦年度平安夜活動，今年以「為愛降生」為主題，在路思義教堂舉行平安禮拜，同步點亮校園聖誕燈飾；校園內是全台唯...

中市警：跨年晚會將加強安檢 提高維安層級

台中市跨年晚會即將登場，預估當天將有大批民眾湧入會場，警方今天表示，將加強安檢，也提醒民眾勿攜帶危險物品進場，並呼籲民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。