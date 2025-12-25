菜金菜土青蔥大跌價 彰化蔥農開放自採每台斤10元

今年7月、8月颱風豪大雨過後，青蔥受損嚴重，市價一度飆到每台斤150元至180元，災後農民勤快復耕，青蔥恢復正常產量，現今市價每台斤30元至40元，彰化縣芳苑鄉歲末元旦有青蔥開放自採，每台斤10元，持中低收入戶證明免費採5台斤。

芳苑鄉農民洪鈿豐今表示，青蔥缺貨時，大盤商到蔥田都要求現採上市，一分地粉蔥可賣到70萬元至80萬元，那時他惜售，未料南部水蔥復耕大量上市，很多消費者分不清楚粉蔥、水蔥也吃不出差異，較低價的水蔥「拚倒」粉蔥，他採收一些回收部分成本，剩餘的開放自採可省下工錢。

洪鈿豐說，青蔥味道取決於蔥白，散發青蔥獨有香氣，蔥白越長代表品質越好，宜蘭三星蔥和彰化粉蔥系出同門，夏季時的蔥白長度超越其它縣市青蔥，因此建立良好口碑；他種粉蔥，因獨特種植方法而夏季蔥白較長，到適合青蔥生長的冬季，「大家蔥白都很長」，他只能從種植方法勝出。

洪鈿豐執行農業部主管科技專案計畫，獲台中區農業改良場研發TCT301木黴菌、台中區農改場研發中性亞磷酸「泰霖50」技轉和輔導，並試用含有木黴菌的有機質堆肥等農作物營養品，同時遵行農業試驗所指導種蔥七字訣「種、田、肥、水、管、藥、材」，植株強壯且分孽多。

農業界尊稱「蔥師父」的農試所植病組研究員黃晉興，傳授種蔥三撇步，「種健康蔥苗、蔥苗與青蔥分開管理、八十分的韌性農法」，洪鈿豐的青蔥抵抗力好，現在採收堪稱健康無毒的蔬菜。