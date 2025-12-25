菜金菜土青蔥大跌價 彰化蔥農開放自採每台斤10元
今年7月、8月颱風豪大雨過後，青蔥受損嚴重，市價一度飆到每台斤150元至180元，災後農民勤快復耕，青蔥恢復正常產量，現今市價每台斤30元至40元，彰化縣芳苑鄉歲末元旦有青蔥開放自採，每台斤10元，持中低收入戶證明免費採5台斤。
⭐2025總回顧
芳苑鄉農民洪鈿豐今表示，青蔥缺貨時，大盤商到蔥田都要求現採上市，一分地粉蔥可賣到70萬元至80萬元，那時他惜售，未料南部水蔥復耕大量上市，很多消費者分不清楚粉蔥、水蔥也吃不出差異，較低價的水蔥「拚倒」粉蔥，他採收一些回收部分成本，剩餘的開放自採可省下工錢。
洪鈿豐說，青蔥味道取決於蔥白，散發青蔥獨有香氣，蔥白越長代表品質越好，宜蘭三星蔥和彰化粉蔥系出同門，夏季時的蔥白長度超越其它縣市青蔥，因此建立良好口碑；他種粉蔥，因獨特種植方法而夏季蔥白較長，到適合青蔥生長的冬季，「大家蔥白都很長」，他只能從種植方法勝出。
洪鈿豐執行農業部主管科技專案計畫，獲台中區農業改良場研發TCT301木黴菌、台中區農改場研發中性亞磷酸「泰霖50」技轉和輔導，並試用含有木黴菌的有機質堆肥等農作物營養品，同時遵行農業試驗所指導種蔥七字訣「種、田、肥、水、管、藥、材」，植株強壯且分孽多。
農業界尊稱「蔥師父」的農試所植病組研究員黃晉興，傳授種蔥三撇步，「種健康蔥苗、蔥苗與青蔥分開管理、八十分的韌性農法」，洪鈿豐的青蔥抵抗力好，現在採收堪稱健康無毒的蔬菜。
即日起到元月4日洪鈿豐開放青蔥田自採每台斤10元，中低收入戶持證明免費自採5台斤，本月27日、28日和明（2026）年元月3日、4日他在現場秤重，非假日自採先先聯絡洪鈿豐0917-275889，青蔥田定位23°55'54.1"N 120°20'28.2"E，自採自備袋子、手套、口罩、雨鞋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言