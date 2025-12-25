福壽山農場招牌「蘋果王」樹颱風吹倒 蘋果王二世今天登基

福壽山農場一棵50多年樹齡的「蘋果王」原是農場招牌，今年8月颱風強風吹倒蘋果王，農場10多年前已培植第二代「蘋果王」因應，今天下午在農場舉行蘋果王二世登基儀式。

今年8月楊柳颱風強風吹襲下，福壽山農場蘋果王樹應聲斷裂，果樹倒下，蘋果落滿地，農場技術人員評估已無法搶救，蘋果王正式走入歷史。

福壽山農場鎮場之寶蘋果王，一棵果樹有43種蘋果品種，已因感染病害樹體衰弱，在農場全力治療後恢復盎然生機；後來受到楊柳颱風侵襲，強烈風勢，蘋果王因枝葉繁茂，整株不堪陣風吹襲，由主幹根部位置斷裂，經由農場技術人員冒風雨察看，評估已無法救治。

因蘋果王本身感染病害，農場已於民國112年培育接班的蘋果王太子，農場於災後進行環境清理後，計畫今年冬季安排新任蘋果王上位。

福壽山農場表示，場方10多年前培育多棵蘋果樹準備接班，今天登基的蘋果王二世是其中一棵，有26種蘋果品種，今天正式接班農場新一代「蘋果王」。