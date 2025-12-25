高美濕地將有公廁了！砸1500萬設34個廁間及洗腳池 完工時間曝光
高美濕地長年缺乏公廁，台中市府從2012年起，租借停車場、宮廟及漁民活動中心廁所，每年編預算補貼民間廁所清潔費，累計超過700萬元，但標示不清、設備簡陋，遊客經常因「內急」找不到方便之處；引發民怨下，台中市經發局表示將投入1500萬元，於木棧道臨美堤街一側新建公廁，工程標案已正式啟動招標，預計明年初開工，工期約9個月，希望趕在明年底完工啟用。
⭐2025總回顧
經發局長張峯源表示，新公廁未來全面考量長者、兒童、女性及身心障礙者需求，內部規劃男廁、女廁、無障礙廁所及親子廁所各1座，其中男廁設4間廁間及10只小便斗，女廁設18間廁間，共34個如廁單元，坐蹲比例達4比1；每間廁所皆配置置物平台、安全扶手及緊急求救鈴，空間規格優於現行法規。公廁周邊另設洗腳池，方便遊客親近濕地後清洗。
台中市議員楊典忠指出，公廁工程延宕多年，自縣市合併迄今，市府編列經費補貼民間廁所使用10多年，明年續編471萬元、較去年增加48萬元，顯示新公廁仍無法如期完工，他並批評，平均1間廁所造價約70萬元，市府應提升設計與實用性，避免引發「太豪華卻沒功能」的爭議，建議參考台東轉運站六星級公廁，或雲林台61線馬桶造型公廁，加強外觀與內部規劃。
楊典忠說，高美濕地應由國家公園級別單位負責管理維護，規劃成生態園區，公廁與美食區可比照國家公園休息站概念規劃，強調遊客來高美溼地看夕陽，附近不只缺廁所，卻連基本小吃都沒有，觀光體驗太單調，呼籲市府應盡速完善廁所與美食區設施，讓遊客能「看夕陽、聞海風、吃美食」，真正提升高美濕地觀光價值。
中市經發局表示，陽光公廁建築設計將採純白外觀搭配高窗與出簷，引入自然光營造「陽光公廁」氛圍，與濕地景觀融為一體，北側屋頂採風帆造型單向斜面設計，可減緩冬季東北季風；南側屋頂預留太陽能板空間，未來實現能源自給或售電作為維護經費來源；投標期間至12月31日下午5時止，工程預計明年初開工，工期約9個月，預計明年底完工啟用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言