高美濕地將有公廁了！砸1500萬設34個廁間及洗腳池 完工時間曝光

高美濕地長年缺乏公廁，台中市府從2012年起，租借停車場、宮廟及漁民活動中心廁所，每年編預算補貼民間廁所清潔費，累計超過700萬元，但標示不清、設備簡陋，遊客經常因「內急」找不到方便之處；引發民怨下，台中市經發局表示將投入1500萬元，於木棧道臨美堤街一側新建公廁，工程標案已正式啟動招標，預計明年初開工，工期約9個月，希望趕在明年底完工啟用。

經發局長張峯源表示，新公廁未來全面考量長者、兒童、女性及身心障礙者需求，內部規劃男廁、女廁、無障礙廁所及親子廁所各1座，其中男廁設4間廁間及10只小便斗，女廁設18間廁間，共34個如廁單元，坐蹲比例達4比1；每間廁所皆配置置物平台、安全扶手及緊急求救鈴，空間規格優於現行法規。公廁周邊另設洗腳池，方便遊客親近濕地後清洗。

台中市議員楊典忠指出，公廁工程延宕多年，自縣市合併迄今，市府編列經費補貼民間廁所使用10多年，明年續編471萬元、較去年增加48萬元，顯示新公廁仍無法如期完工，他並批評，平均1間廁所造價約70萬元，市府應提升設計與實用性，避免引發「太豪華卻沒功能」的爭議，建議參考台東轉運站六星級公廁，或雲林台61線馬桶造型公廁，加強外觀與內部規劃。

楊典忠說，高美濕地應由國家公園級別單位負責管理維護，規劃成生態園區，公廁與美食區可比照國家公園休息站概念規劃，強調遊客來高美溼地看夕陽，附近不只缺廁所，卻連基本小吃都沒有，觀光體驗太單調，呼籲市府應盡速完善廁所與美食區設施，讓遊客能「看夕陽、聞海風、吃美食」，真正提升高美濕地觀光價值。