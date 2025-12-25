快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

聽新聞
0:00 / 0:00

日月潭清淤台電排砂引民怨 居民質疑水里溪床變灰白

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
水里溪水源來自日月潭發電的放流水。圖／
水里溪水源來自日月潭發電的放流水。圖／

日月潭為觀光及水力發電的重要水庫，但淤積嚴重，台電今年以水力發電排砂方式清淤，引發水里鄉民憂心下游水里溪受汙染、飲水品質下降。環保局22會勘發現確有混濁情形，已採樣檢測，台電強調會持續監測並加強沖刷，盼降低疑慮。

⭐2025總回顧

水里鄉民反映，台電自今年1月以水力方式排砂，卻未告知水里鄉民，直到最近水里溪變得灰白、飲水品質變差，台電才說明確實有排砂，居民質疑排砂造成汙染，更不滿台電資訊不透明，讓他們長期被蒙在鼓裡。

鄉親已要求鄉公所行文台電，應公開資訊並暫停排砂，以免造成不可逆的環境損害，同時請南投縣環保局採樣調查。

台電表示，日月潭清淤是抽取底泥後混合潭水送入水輪機排砂，既維持發電，又兼顧清淤；排砂皆在夜間進行，避免影響白天景觀。排砂後再排放發電放流水，以清水沖刷河道，把殘留泥砂推向濁水溪，衝擊降至最低。且實施排砂後，台電也委託第三方單位定期監測，目前水里溪水質、生態及魚類未見異常。

對於溪床變色爭議，台電表示目前正值枯水期，河床裸露、石頭呈灰白未必與排砂有關，但會持續監測並以清水沖刷，以減少淤砂沉積。

水里鄉公所指出，只要水里溪自然生態受影響，就會要求停止排砂。近期因冬季乾旱、河床曝曬，使石頭顏色變化，後續將密切關注水質與景觀。

南投縣環保局長李易書表示，接獲陳情後，22日下午立即派員前往，現場確有因台電施工，導致水質混濁情形，環保局將進一步化驗確認水質是否受影響，並視結果要求相關單位改善，保障民眾用水安全與水岸生態。

延伸閱讀

空拍看台灣／落羽松加上環湖美景 日月潭榮登全球十大最美自行車道

邁向智慧工地管理新時代 中鼎「綠色環保優良工地」獲台電肯定

颱風停電不再慌！台電規畫台東41公里地下電纜 強化防災韌性

2025能源高峰論壇／台電副總蔡志孟：電力淨零 轉型關鍵

相關新聞

福壽山農場招牌「蘋果王」樹颱風吹倒 蘋果王二世今天登基

福壽山農場一棵50多年樹齡的「蘋果王」原是農場招牌，今年8月颱風強風吹倒蘋果王，農場10多年前已培植第二代「蘋果王」因應...

高美濕地將有公廁了！砸1500萬設34個廁間及洗腳池 完工時間曝光

高美濕地長年缺乏公廁，台中市府從2012年起，租借停車場、宮廟及漁民活動中心廁所，每年編預算補貼民間廁所清潔費，累計超過...

日月潭清淤台電排砂引民怨 居民質疑水里溪床變灰白

日月潭為觀光及水力發電的重要水庫，但淤積嚴重，台電今年以水力發電排砂方式清淤，引發水里鄉民憂心下游水里溪受汙染、飲水品質...

東海大學路思義教堂9公尺高耶誕樹 超過2萬人次一起過平安夜

東海大學昨日舉辦年度平安夜活動，今年以「為愛降生」為主題，在路思義教堂舉行平安禮拜，同步點亮校園聖誕燈飾；校園內是全台唯...

中市警：跨年晚會將加強安檢 提高維安層級

台中市跨年晚會即將登場，預估當天將有大批民眾湧入會場，警方今天表示，將加強安檢，也提醒民眾勿攜帶危險物品進場，並呼籲民眾...

台中太平聯合行政中心明年5月啟用 舊址新用途曝光

台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用，對於舊的太平區公所用途，民政局長吳世瑋今表示，原廳舍A棟1樓將轉型為太平里及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。