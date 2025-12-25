快訊

東海大學路思義教堂9公尺高耶誕樹 超過2萬人次一起過平安夜

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學首次採用真實松柏樹打造高9公尺的永續耶誕樹，未來還會隨著時間逐年長高。圖／東海大學提供
東海大學首次採用真實松柏樹打造高9公尺的永續耶誕樹，未來還會隨著時間逐年長高。圖／東海大學提供

東海大學昨日舉辦年度平安夜活動，今年以「為愛降生」為主題，在路思義教堂舉行平安禮拜，同步點亮校園聖誕燈飾；校園內是全台唯一的夜光玫瑰園，並首度與9公尺高的永續耶誕樹整合，吸引超過2萬人次湧入校園，創下近10年新高。

⭐2025總回顧

東海大學指出，今年活動最大亮點是夜光玫瑰園的全新呈現方式，在夜間以低彩度燈光柔和點亮玫瑰園，沿著園區周邊層層鋪展耶誕燈飾，光影自然延伸到花園深處，讓玫瑰在夜色中綻放，營造詩意且寧靜的節慶氛圍，成為校園中備受矚目的冬季景觀。

總務長許和捷表示，校園內首次採用真實松柏樹打造永續耶誕樹，東海大學重視永續發展，今年特別以自然生長的樹木取代傳統高耗材裝置，未來這棵耶誕樹將隨著時間逐年長高，象徵祝福與希望，也讓節慶精神與環保理念在校園中落實。

夜幕低垂後，路思義教堂外牆展演大型光影投影，吸引民眾駐足欣賞。校方表示，校園內規畫耶誕公車串聯主要場域，沿線設置耶誕市集與文創攤位，學生會與各社團共同策畫DJ派對、快閃演出及互動遊戲；今年攤商規模擴大，整體活動氛圍更熱絡。

教堂內的子夜禮拜由主任牧師陳尚仁主持，以「為愛降生，有一嬰孩為我們而生」為主題，透過莊嚴而平靜的儀式傳遞信仰核心精神。平安夜禮拜中，校長張國恩與妻子羅蕙蓮共同點亮第5根蠟燭，為現場會眾獻上祝福。

子夜鐘聲依例敲響100響，象徵圓滿與祝福。校方表示，由於25日適逢行憲紀念日放假，平安夜人潮傍晚起湧現，晚上8時後達到高峰，教堂前草坪坐滿學生與民眾，教堂內也擠滿前來祈禱的人群，讓今年的東海平安夜，成為近10年來最溫暖動人的節慶夜晚之一。

東海大學知名景點路思義教堂外牆展演大型光影投影，吸引民眾駐足欣賞。圖／東海大學提供
東海大學知名景點路思義教堂外牆展演大型光影投影，吸引民眾駐足欣賞。圖／東海大學提供
東海大學昨日舉辦年度平安夜活動，吸引超過2萬人次進入校園，創10年新高。圖／東海大學提供
東海大學昨日舉辦年度平安夜活動，吸引超過2萬人次進入校園，創10年新高。圖／東海大學提供

