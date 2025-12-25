聽新聞
0:00 / 0:00
東海大學路思義教堂9公尺高耶誕樹 超過2萬人次一起過平安夜
東海大學昨日舉辦年度平安夜活動，今年以「為愛降生」為主題，在路思義教堂舉行平安禮拜，同步點亮校園聖誕燈飾；校園內是全台唯一的夜光玫瑰園，並首度與9公尺高的永續耶誕樹整合，吸引超過2萬人次湧入校園，創下近10年新高。
⭐2025總回顧
東海大學指出，今年活動最大亮點是夜光玫瑰園的全新呈現方式，在夜間以低彩度燈光柔和點亮玫瑰園，沿著園區周邊層層鋪展耶誕燈飾，光影自然延伸到花園深處，讓玫瑰在夜色中綻放，營造詩意且寧靜的節慶氛圍，成為校園中備受矚目的冬季景觀。
總務長許和捷表示，校園內首次採用真實松柏樹打造永續耶誕樹，東海大學重視永續發展，今年特別以自然生長的樹木取代傳統高耗材裝置，未來這棵耶誕樹將隨著時間逐年長高，象徵祝福與希望，也讓節慶精神與環保理念在校園中落實。
夜幕低垂後，路思義教堂外牆展演大型光影投影，吸引民眾駐足欣賞。校方表示，校園內規畫耶誕公車串聯主要場域，沿線設置耶誕市集與文創攤位，學生會與各社團共同策畫DJ派對、快閃演出及互動遊戲；今年攤商規模擴大，整體活動氛圍更熱絡。
教堂內的子夜禮拜由主任牧師陳尚仁主持，以「為愛降生，有一嬰孩為我們而生」為主題，透過莊嚴而平靜的儀式傳遞信仰核心精神。平安夜禮拜中，校長張國恩與妻子羅蕙蓮共同點亮第5根蠟燭，為現場會眾獻上祝福。
子夜鐘聲依例敲響100響，象徵圓滿與祝福。校方表示，由於25日適逢行憲紀念日放假，平安夜人潮傍晚起湧現，晚上8時後達到高峰，教堂前草坪坐滿學生與民眾，教堂內也擠滿前來祈禱的人群，讓今年的東海平安夜，成為近10年來最溫暖動人的節慶夜晚之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言