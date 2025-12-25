快訊

台中太平聯合行政中心明年5月啟用 舊址新用途曝光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用，規畫了115席汽車停車位。圖／台中市政府提供
台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用，規畫了115席汽車停車位。圖／台中市政府提供

台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用，對於舊的太平區公所用途，民政局長吳世瑋今表示，原廳舍A棟1樓將轉型為太平里及中政里市民活動中心，作為社區關懷、里鄰會議及社團活動的重要據點；B棟則因應高齡化社會需求，規畫為長青學苑教學空間，打造安全、舒適且永續的終身學習環境，讓行政建設延伸為貼近生活的社區支持系統。

他說，太平區聯合行政中心今年9月順利竣工，目前正進行室內裝修，新行政中心以「現代化、智慧化、永續化」為核心理念，不僅改善長年廳舍老舊與空間不足問題，更將引領太平區公共服務全面升級。

新行政中心坐落於交通路網完善的核心地段，鄰近八德公園、宜富公園，周邊設有YouBike站點與多條公車路線，距離台74線快速道路匝道僅約6分鐘車程，無論區內或外區民眾洽公皆相當便利。同時，還與一橋之隔的戶政、地政事務所形成緊密串聯，構築便捷高效的「太平行政圈」，大幅提升整體行政服務量能。

在功能規畫上，吳世瑋說，太平區聯合行政中心地下2層、地上5層，設有公共托嬰中心與便民服務窗口，並具備防災應變與收容安置功能。同時，也強化了調解委員會空間，總計設置了8間獨立調解室及2間法律諮詢室，提供專業、即時且具隱私性的法律協助。

尤其，還規畫了115席汽車停車位與189席機車停車位，解決了舊區公所停車嚴重不足問題，並配合市府停車空間共享政策，非上班時段將開放部分車格供民眾使用，有效紓解周邊停車壓力，提升整體生活機能。

台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用，規畫了189席機車停車位。圖／台中市政府提供
台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用，規畫了189席機車停車位。圖／台中市政府提供
台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用。圖／台中市政府提供
台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用。圖／台中市政府提供
台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用，，目前正進行室內裝修。圖／台中市政府提供
台中市太平區聯合行政中心預計明年5月底啟用，，目前正進行室內裝修。圖／台中市政府提供

