以外婆之名！ 東勢客家文化園區餐廳「熊巫秀鳳」家常味上菜

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東勢客家文化園區內的「熊巫秀鳳」餐廳已營業，遊客可選套餐飲料等餐點。圖／東勢客家文化園區提供
東勢客家文化園區內的「熊巫秀鳳」餐廳已營業，遊客可選套餐飲料等餐點。圖／東勢客家文化園區提供

台中東勢客家文化園區內充滿耶誕樹與節慶燈飾節慶氣氛，園區內的「熊巫秀鳳」餐廳，店名取自創辦人的外婆，讓懷念的家常味上桌，創辦人家族開的東勢老字號餐廳「牛稼莊」也大有名氣，連續多年獲得米其林指南必比登推介肯定。

東勢客家文化園區新興品牌餐廳「熊巫秀鳳」，店名來自創辦人的外婆熊巫秀鳳。她從日治時期走到現代的傳統客家女性，象徵著家族的根、客家人的勤懇精神，及代代相承的生活智慧。外婆早年務農，不吃牛，總是為家人與身邊的人準備一桌熱騰騰的客家料理。

創辦人外婆生前影響家族經營方向，原以全牛料理聞名、連續多年獲得米其林指南必比登推介肯定的東勢老字號餐廳「牛稼莊」。

「熊巫秀鳳」餐點多源自家庭餐桌的記憶，將「耐食、順口、燒暖」作為核心精神，目前餐點有咖哩燉牛飯、柚香松阪飯、糖醋梅豬飯、椒鹽鮮鯛飯、雙醬嫩雞飯、梅干肉燥飯、瓜仔肉燥飯與嫩雞兒童餐。

東勢客家文化園區內的「熊巫秀鳳」餐廳已營業，遊客可選套餐飲料等餐點。圖／東勢客家文化園區提供
東勢客家文化園區內的「熊巫秀鳳」餐廳已營業，遊客可選套餐飲料等餐點。圖／東勢客家文化園區提供
東勢客家文化園區內的「熊巫秀鳳」餐廳已營業，遊客可選套餐飲料等餐點。圖／東勢客家文化園區提供
東勢客家文化園區內的「熊巫秀鳳」餐廳已營業，遊客可選套餐飲料等餐點。圖／東勢客家文化園區提供

