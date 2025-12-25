影／松鶴部落森林療癒步道泰雅獵寮啟用 重拾原民文化山林印記

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林業及自然保育署台中分署昨天在台八線松鶴部落「久良栖森林療癒步道」，舉行泰雅獵寮啟用。圖／林業及自然保育署台中分署提供
林業及自然保育署台中分署昨天在台中和平松鶴部落「久良栖森林療癒步道」舉行泰雅獵寮啟用，在部落頭目以泰雅古語向祖靈祈福聲中，當地和平區代表、部落耆老、部落居民及德芙蘭國小師生的共同見證下，象徵原民文化的「泰雅獵寮」啟用。

林業保育署台中分署表示，久良栖森林療癒步道泰雅獵寮是由在地松鶴社區發展協會所搭建，部落青年依循泰雅族傳統工法與山林智慧，運用八仙山事業區119林班的柳杉疏伐木，結合茅草與環境友善工法，打造長12公尺、寬7公尺、高2.5公尺的傳統獵寮，使獵寮與森林景觀和諧共存。獵寮在泰雅文化中不只是狩獵時的暫歇空間，更承載著族人對山林的敬畏、生活智慧與世代相傳的文化記憶。

林業保育署台中分署指出，松鶴部落內的久良栖森林療癒基地，是早期八仙山林場森林鐵路運行的路徑，該分署以當地資源發展森林療癒，歷經2年，從手作步道、森林療癒遊程規劃及人才培育，逐步形成提供為森林療癒的場域。

這次建置泰雅獵寮，希望將原民文化體驗融入森林療癒活動，讓旅程不只是散步健行，更是一段結合文化傳承與五感體驗的探索過程。

台中分署表示，未來將攜手當地部落社區，結合步道、泰雅獵寮，規劃文化導覽、環境教育及森林療癒相關活動，讓走入山林的旅人，放慢腳步親近文化，從森林中獲得療癒。

林業及自然保育署台中分署昨天在台中和平松鶴部落「久良栖森林療癒步道」舉行泰雅獵寮啟用，在部落頭目以泰雅古語向祖靈祈福聲中...

空拍看台灣／落羽松加上環湖美景 日月潭榮登全球十大最美自行車道

火紅的落羽松映照湖面，民眾騎著單車享受心曠神怡的景色徜徉在日月潭的自行車道。全台唯一且獨有的景緻位於南投縣日月潭環湖自行...

盧秀燕主政7年 只談成果不談下一步

台中市長盧秀燕執政滿7年，市府昨辦施政成果發表會盤點政績，藍營有志參選下屆市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都到場。藍...

台鐵集集站 下月5日恢復通車

台鐵集集支線因邊坡崩坍及隧道擴孔工程停駛逾4年，影響集集、水里與車埕觀光。隨工程推進，集集站確定明年元月5日復駛，水里與...

勸阻帶寵物逛綠美圖起爭執 美術館解惑

台中綠美圖於12月13日正式開館，成為全台首座結合圖書館與美術館的共構文化場館，但開館未滿兩周即發生民眾攜帶寵物入館爭議...

影／綠營彰化縣長人選拍板 陳素月耶誕夜忙不停　藍營角逐者這麼說

民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。陳素月今晚...

