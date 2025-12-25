影／松鶴部落森林療癒步道泰雅獵寮啟用 重拾原民文化山林印記

林業及自然保育署台中分署昨天在台中和平松鶴部落「久良栖森林療癒步道」舉行泰雅獵寮啟用，在部落頭目以泰雅古語向祖靈祈福聲中，當地和平區代表、部落耆老、部落居民及德芙蘭國小師生的共同見證下，象徵原民文化的「泰雅獵寮」啟用。

林業保育署台中分署表示，久良栖森林療癒步道泰雅獵寮是由在地松鶴社區發展協會所搭建，部落青年依循泰雅族傳統工法與山林智慧，運用八仙山事業區119林班的柳杉疏伐木，結合茅草與環境友善工法，打造長12公尺、寬7公尺、高2.5公尺的傳統獵寮，使獵寮與森林景觀和諧共存。獵寮在泰雅文化中不只是狩獵時的暫歇空間，更承載著族人對山林的敬畏、生活智慧與世代相傳的文化記憶。

林業保育署台中分署指出，松鶴部落內的久良栖森林療癒基地，是早期八仙山林場森林鐵路運行的路徑，該分署以當地資源發展森林療癒，歷經2年，從手作步道、森林療癒遊程規劃及人才培育，逐步形成提供為森林療癒的場域。

這次建置泰雅獵寮，希望將原民文化體驗融入森林療癒活動，讓旅程不只是散步健行，更是一段結合文化傳承與五感體驗的探索過程。