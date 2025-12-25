空拍看台灣／落羽松加上環湖美景 日月潭榮登全球十大最美自行車道

火紅的落羽松映照湖面，民眾騎著單車享受心曠神怡的景色徜徉在日月潭的自行車道。全台唯一且獨有的景緻位於南投縣日月潭環湖自行車道，這裡曾被CNN票選譽為「全球十大最美單車路線之一」。

日月潭環湖自行車道全長30公里，沿著日月潭興建，途中行經向山遊客中心旁水濱婚紗廣場的落羽松森林，從向山行經水社段途中，有一處長約0.4公里的「水上自行車道」架設在湖面上，騎著單車時彷彿被美景環抱懷裡。自行車道對新手友善，沿途路況平緩好騎，落羽松森林中的浪漫氛圍，更是情侶單車約會的絕佳聖地，也是紀錄美景的打卡熱點，每年季節更迭，從鮮綠色換上一件件橙黃色、火紅色的外衣，宛如走進畫中。