空拍看台灣／落羽松加上環湖美景 日月潭榮登全球十大最美自行車道

攝影中心／ 記者黃仲裕／南投即時報導
日月潭自行車道沿湖而建、坡度平緩，是新手也能輕鬆駕馭的騎行路線。記者黃仲裕／攝影
火紅的落羽松映照湖面，民眾騎著單車享受心曠神怡的景色徜徉在日月潭的自行車道。全台唯一且獨有的景緻位於南投縣日月潭環湖自行車道，這裡曾被CNN票選譽為「全球十大最美單車路線之一」。

日月潭環湖自行車道全長30公里，沿著日月潭興建，途中行經向山遊客中心旁水濱婚紗廣場的落羽松森林，從向山行經水社段途中，有一處長約0.4公里的「水上自行車道」架設在湖面上，騎著單車時彷彿被美景環抱懷裡。自行車道對新手友善，沿途路況平緩好騎，落羽松森林中的浪漫氛圍，更是情侶單車約會的絕佳聖地，也是紀錄美景的打卡熱點，每年季節更迭，從鮮綠色換上一件件橙黃色、火紅色的外衣，宛如走進畫中。

落羽松近十年來興起熱潮，湖邊的靜謐環境與北歐悠閒氛圍，讓民眾每年一到秋冬季節更迭之際，就會紛紛前來朝聖，與親朋好友悠閒的騎著單車，享受獨有且最美的單車旅行。

在落羽松森林下騎車看湖景，就在日月潭環湖自行車道。記者黃仲裕／攝影
南投日月潭環湖自行車道搭配湖邊落羽松美景，吸引不少民眾前往拍照。記者黃仲裕／攝影
日月潭自行車道有一段長約0.4公里的自行車道架設於湖面上，騎行時彷漂浮在湖面，景色夢幻而浪漫。記者黃仲裕／攝影
日月潭向山遊客中心旁水濱婚紗廣場落羽松呈現火紅般的美景與湛藍色的湖面相映成趣，民眾騎自行車在湖邊欣賞美景。記者黃仲裕／攝影
南投日月潭環湖自行車道榮登CNN票選全球十大最美自行車道。記者黃仲裕／攝影
南投縣魚池鄉日月潭環湖自行車道，被CNN票選全球十大最美自行車道。記者黃仲裕／攝影
南投日月潭向山遊客中心旁水濱婚紗廣場每年火紅的落羽松，成為民眾的熱門打卡地點。記者黃仲裕／攝影
單車 自行車 車道

