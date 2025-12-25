盧秀燕主政7年 只談成果不談下一步

台中市長盧秀燕執政滿7年，市府昨辦施政成果發表會盤點政績，藍營有志參選下屆市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都到場。藍綠議員則對盧秀燕施政評價兩極，藍營肯定市政表現、力拱更上層樓，綠營則批評市政失序，要求任期最後1年回歸本務。

盧秀燕致詞說，競選時提出「市長換人、空氣換新」，PM2.5已從18.9微克降至13.5微克；老人健保補助、公托倍增、校園建設與外語教育等政見也逐一兌現；嚴守財政紀律，市民平均背債從3.67萬元降至2.78萬元。

盧表示，自己是台中升格後首位女性市長，也是首位連任者，珍惜市民託付，這幾年無論外界如何勸進，不管總統、副總統還是國民黨主席，她都未曾參選。她強調，任期最後1年，有始有終、專心市政，請大家「不用幫我找工作」。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評，盧市府主政7年紀律崩壞，近期地政局前局長涉貪遭起訴，非洲豬瘟防疫也有3名局處首長下台負責，顯示行政管理失靈；面對爭議，市長缺乏承擔，只在風頭過後以民調包裝形象。並點出中捷藍線等重大建設進度延宕，要盧最後1年專注市政。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，對照7年前與現在，無論公托倍增、捷運與公車搭乘量、YouBike使用人次，或市民最關心的空氣品質，都明顯進步，市民對台中的蛻變「有感、也有看見」。他認為，盧秀燕卸任後應承擔更大責任，未來進軍中央，把台中治理經驗帶向全國。

楊瓊瓔、江啟臣昨都現身盧秀燕施政成果發表會，楊瓊瓔強調與盧市政團隊有默契，服務選民腳步，不曾停止；江啟臣則在臉書貼出盧秀燕記者會大螢幕秀出「新局啟程」照片，表示會努力讓「台中幸福城」邁向「台中旗艦城」。