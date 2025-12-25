聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕主政7年 只談成果不談下一步

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇／台中報導
台中市長盧秀燕（右）執政7周年，昨天細數7年政績，包含改善空汙、推動建設、減少債務等。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）執政7周年，昨天細數7年政績，包含改善空汙、推動建設、減少債務等。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕執政滿7年，市府昨辦施政成果發表會盤點政績，藍營有志參選下屆市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都到場。藍綠議員則對盧秀燕施政評價兩極，藍營肯定市政表現、力拱更上層樓，綠營則批評市政失序，要求任期最後1年回歸本務。

⭐2025總回顧

盧秀燕致詞說，競選時提出「市長換人、空氣換新」，PM2.5已從18.9微克降至13.5微克；老人健保補助、公托倍增、校園建設與外語教育等政見也逐一兌現；嚴守財政紀律，市民平均背債從3.67萬元降至2.78萬元。

盧表示，自己是台中升格後首位女性市長，也是首位連任者，珍惜市民託付，這幾年無論外界如何勸進，不管總統、副總統還是國民黨主席，她都未曾參選。她強調，任期最後1年，有始有終、專心市政，請大家「不用幫我找工作」。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評，盧市府主政7年紀律崩壞，近期地政局前局長涉貪遭起訴，非洲豬瘟防疫也有3名局處首長下台負責，顯示行政管理失靈；面對爭議，市長缺乏承擔，只在風頭過後以民調包裝形象。並點出中捷藍線等重大建設進度延宕，要盧最後1年專注市政。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，對照7年前與現在，無論公托倍增、捷運與公車搭乘量、YouBike使用人次，或市民最關心的空氣品質，都明顯進步，市民對台中的蛻變「有感、也有看見」。他認為，盧秀燕卸任後應承擔更大責任，未來進軍中央，把台中治理經驗帶向全國。

楊瓊瓔、江啟臣昨都現身盧秀燕施政成果發表會，楊瓊瓔強調與盧市政團隊有默契，服務選民腳步，不曾停止；江啟臣則在臉書貼出盧秀燕記者會大螢幕秀出「新局啟程」照片，表示會努力讓「台中幸福城」邁向「台中旗艦城」。

延伸閱讀

獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

盧秀燕執政7周年 藍推「下一步選總統」、綠酸拿民調粉飾太平

立院還沒過預算 美先公布3500億對台軍售…江啟臣稱「罕見」

地政局前局長公費招待親友 稱是「慶祝盧秀燕當選的家族聚餐」

相關新聞

盧秀燕主政7年 只談成果不談下一步

台中市長盧秀燕執政滿7年，市府昨辦施政成果發表會盤點政績，藍營有志參選下屆市長的立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都到場。藍...

影／綠營彰化縣長人選拍板 陳素月耶誕夜忙不停　藍營角逐者這麼說

民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。陳素月今晚...

彰化埔心鄉耶誕大禮今晚開箱 幸福巴士明年元月上路

彰化縣埔心鄉公所明年元月起開辦幸福巴士，今天在埔心鄉圖書館前舉辦幸福巴士啟用典禮，幸福巴士是由允強公司捐贈9人座小巴，分...

耶誕老公公現身病房！醫界、企業聯手傳愛 病童及長輩展笑顏

迎接耶誕節到來，台中榮總攜手瑞信兒童醫療基金會啟動「耶誕歡樂列車」，將歡樂帶進兒科門診及兒童病房；豐邑集團則是連5個周末...

影／施政七周年成果發表 盧秀燕：任內會以市政唯一

台中市政府今天下午舉辦施政七周年成果發表會，市長盧秀燕說，這幾年外界各種的勸進，她不為所動，在她市長的任內，不會參選總統...

盧秀燕執政7周年 藍推「下一步選總統」、綠酸拿民調粉飾太平

台中市長盧秀燕今天執政滿7年，除施政受檢視，「下一步」更是政壇關注焦點。藍營議員認為，盧7年來一步步兌現政見，市民都能感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。