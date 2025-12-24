聽新聞
影／綠營彰化縣長人選拍板 陳素月耶誕夜忙不停　藍營角逐者這麼說

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
立委陳素月（右3）今晚仍馬不停蹄參加埔心鄉幸福巴士啟用典禮。記者林宛諭／攝影
立委陳素月（右3）今晚仍馬不停蹄參加埔心鄉幸福巴士啟用典禮。記者林宛諭／攝影

民進黨布局2026縣市長人選，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。陳素月今晚仍馬不停蹄參加埔心鄉幸福巴士啟用典禮，她表示，希望大家能團結面對選戰，她自己也會更加虛心聽取民意，贏回彰化。

陳素月表示，接下來將針對組織與政策進行盤點與規劃，繼續勤跑基層、廣聽民意，了解鄉親的需求。由於近期發生北捷重大公安事件，陳素月也表示支持暫緩提名記者會，強調此刻以社會安全為重，祈願逝者安息、傷者康復。

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，立委陳素月、立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富與彰化市長林世賢4人參與民調，上周完成電話民調，由陳素月勝出，選舉對策委員會今拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長。

對於前彰化市長邱建富認為民調仍有疑慮，陳素月也表示，中央黨部有申請查驗機制，一切遵照中央黨部的程序進行，個人則會加緊腳步，按照規劃期程繼續前進。

而國民黨目前已表態爭取提名參選彰化縣長的有前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，及前副縣長、現任縣府參議柯呈枋均，另立委謝衣鳯仍保持低調，未正式表態。

今天柯呈枋也呼籲國民黨黨部，應儘快啟動公開、公平的初選機制，讓選民來做最後的選擇。他說，民進黨近來的民調爭議，正可作為各方借鏡，程序正義相當重要。

陳素月 民調

