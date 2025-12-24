彰化埔心鄉耶誕大禮今晚開箱 幸福巴士明年元月上路

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
埔心鄉公所今晚舉行幸福巴士啟用典禮暨點燈儀式。記者林宛諭／攝影
埔心鄉公所今晚舉行幸福巴士啟用典禮暨點燈儀式。記者林宛諭／攝影

彰化縣埔心鄉公所明年元月起開辦幸福巴士，今天在埔心鄉圖書館前舉辦幸福巴士啟用典禮，幸福巴士是由允強公司捐贈9人座小巴，分為南北二線，鄉長張佩瑩表示，未來也將再串連MOOVO公共自行車，讓農村偏鄉交通更便利。

埔心鄉公所今天傍晚舉行幸福巴士啟用典禮暨點燈儀式，張佩瑩說，埔心鄉的偏遠村落因缺乏大眾交通工具，加上社區內道路狹小，中大型巴士無法深入至各村，但公共運輸對民眾而言又是迫切需求，幸好在允強公司捐贈9人座小巴，及鄉代會及交通部經費補助下，鄉民期盼已久的幸福巴士終於要開通了，希望能提升在地交通便利性及居民生活品質。

幸福巴士將於明年1月2日正式通車，每周一至周五運行，初步規畫南、北兩線，解決北四堡與西武堡的交通，另規畫接送居住偏遠村落就讀的埔心國中學子，提供安全放學之路，詳細運行路線與資訊可查詢埔心鄉公所官網。

張佩瑩說，希望鄉民多加利用幸福巴士，未來還會與縣政府的MOOVO串連，打造更完整的交通網，目前埔心鄉已在圖書館、全聯、彰化醫院設3個MOOVO站點，試營運，已有不少學子及民眾會利用MOOVO往返埔心和員林市，埔心的MOOVO站點預計明年會再增加並擇期正式營運。

彰化縣埔心鄉公所明年元月起開辦幸福巴士，今天在埔心鄉圖書館前舉辦幸福巴士啟用典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣埔心鄉公所明年元月起開辦幸福巴士，今天在埔心鄉圖書館前舉辦幸福巴士啟用典禮。記者林宛諭／攝影
埔心鄉公所今晚由鄉長張佩瑩（右三)主持幸福巴士啟用典禮暨點燈儀式，立委陳素月（右)等人與會。記者林宛諭／攝影
埔心鄉公所今晚由鄉長張佩瑩（右三)主持幸福巴士啟用典禮暨點燈儀式，立委陳素月（右)等人與會。記者林宛諭／攝影

