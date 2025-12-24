快訊

2026年輪到你走運嗎？星座運勢、生日排行全公開

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

耶誕老公公現身病房！醫界、企業聯手傳愛 病童及長輩展笑顏

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總攜手瑞信兒童醫療基金會將耶誕歡樂列車行駛進病房，溫馨送愛。圖／台中榮總提供
台中榮總攜手瑞信兒童醫療基金會將耶誕歡樂列車行駛進病房，溫馨送愛。圖／台中榮總提供

迎接耶誕節到來，台中榮總攜手瑞信兒童醫療基金會啟動「耶誕歡樂列車」，將歡樂帶進兒科門診及兒童病房；豐邑集團則是連5個周末啟動「耶誕傳愛」系列活動，除了巡迴新竹、台中等逾10個社區舉辦耶誕活動，今年加碼到護理之家「報佳音」，讓護理之家的長輩感受溫暖。

⭐2025總回顧

瑞信兒童醫療基金會號召國內企業、團體、社會大眾認捐耶誕禮物，由寶吉祥佛法中心精心挑選逾200個耶誕禮物，再由瑞信基金會董事長吳春福變裝耶誕老公公，與台中榮總院長傅雲慶等醫療團隊一起發送耶誕禮物與點心。

吳春福表示，耶誕節有耶誕老公公送禮物是孩子們期待的時刻，盼透過送暖活動，讓小朋友感受到社會的關愛與支持，也讓辛苦陪病的家長得到一絲安慰，孩子的笑容是基金會繼續前行的最大動力。

傅雲慶說，瑞信兒童醫療基金會2002年成立以來，長期關注台灣兒童及青少年醫療照護，是台中榮總重要的合作夥伴，今年協助整修兒童門診為充滿童趣的「侏羅紀公園」，大受好評，耶誕節前夕再度送愛到台中榮總，感謝基金會的支持和付出。同時也謝謝惠康基金會贊助200份耶誕點心，讓孩子們溫馨過節。

豐邑集團說明，11月22日起連續5個周末啟動「耶誕傳愛」系列活動，巡迴新竹、台中等逾10個社區，量身打造耶誕系列活動，包括全家福拍攝、耶誕市集、耶誕報佳音與親送耶誕禮物等。其中，最受歡迎的是耶誕老人的「驚喜快遞」，由豐邑團隊與管委會委員化身耶誕大使，親手將精美禮物與祝福送到住戶手中。

豐邑集團今年更將愛心延伸至醫療機構，由員工自發組成「報佳音團隊」，送暖至中國附醫與民營護理之家，員工們透過溫馨詩歌與祝福禮物，為醫院患者及長照長者注入勇氣與能量，體現最有溫度的社會責任。

豐邑集團員工今年自組「報佳音團隊」，送暖至民營護理之家。圖／豐邑集團提供
豐邑集團員工今年自組「報佳音團隊」，送暖至民營護理之家。圖／豐邑集團提供
台中榮總攜手瑞信兒童醫療基金會將耶誕歡樂列車行駛進病房，溫馨送愛。圖／台中榮總提供
台中榮總攜手瑞信兒童醫療基金會將耶誕歡樂列車行駛進病房，溫馨送愛。圖／台中榮總提供
豐邑集團透過耶誕活動與報佳音，送暖到社區。圖／豐邑集團提供
豐邑集團透過耶誕活動與報佳音，送暖到社區。圖／豐邑集團提供

台中榮總 禮物 豐邑 耶誕節

延伸閱讀

耶誕金喜在黃博！搶拍金磚耶誕樹吃鬆餅 聽Podcast抽好禮

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

25日慶祝耶誕節！13大華人民俗禁忌不可不知 4生肖特別注意

耶誕、跨年、元旦大型活動維安 警政署成立緊急應變小組

相關新聞

盧秀燕執政7周年 藍推「下一步選總統」、綠酸拿民調粉飾太平

台中市長盧秀燕今天執政滿7年，除施政受檢視，「下一步」更是政壇關注焦點。藍營議員認為，盧7年來一步步兌現政見，市民都能感...

彰化明年地方補助恐縮水27億以上 衝擊重大建設工程

新制財政收支劃分法上路後，彰化縣明年度獲普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款合計536.98億元，較今年總預算536.9...

耶誕老公公現身病房！醫界、企業聯手傳愛 病童及長輩展笑顏

迎接耶誕節到來，台中榮總攜手瑞信兒童醫療基金會啟動「耶誕歡樂列車」，將歡樂帶進兒科門診及兒童病房；豐邑集團則是連5個周末...

影／施政七周年成果發表 盧秀燕：任內會以市政唯一

台中市政府今天下午舉辦施政七周年成果發表會，市長盧秀燕說，這幾年外界各種的勸進，她不為所動，在她市長的任內，不會參選總統...

盧秀燕任期最後一年強調有始有終專心市政 「不用急著幫我找工作」

台中市長盧秀燕今天任期滿7年，細數政績，包含改善空汙、照顧市民、推動建設、減少債務等等，也感謝各局處攜手打拚，度過今年新...

立委南下督促防洪工程 籲中央速撥72.7億完成南山截水溝

立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。立委楊瓊瓔與台中市副議長顏莉敏、立委顏寬恒共同呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。