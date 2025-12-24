耶誕老公公現身病房！醫界、企業聯手傳愛 病童及長輩展笑顏

迎接耶誕節到來，台中榮總攜手瑞信兒童醫療基金會啟動「耶誕歡樂列車」，將歡樂帶進兒科門診及兒童病房；豐邑集團則是連5個周末啟動「耶誕傳愛」系列活動，除了巡迴新竹、台中等逾10個社區舉辦耶誕活動，今年加碼到護理之家「報佳音」，讓護理之家的長輩感受溫暖。

瑞信兒童醫療基金會號召國內企業、團體、社會大眾認捐耶誕禮物，由寶吉祥佛法中心精心挑選逾200個耶誕禮物，再由瑞信基金會董事長吳春福變裝耶誕老公公，與台中榮總院長傅雲慶等醫療團隊一起發送耶誕禮物與點心。

吳春福表示，耶誕節有耶誕老公公送禮物是孩子們期待的時刻，盼透過送暖活動，讓小朋友感受到社會的關愛與支持，也讓辛苦陪病的家長得到一絲安慰，孩子的笑容是基金會繼續前行的最大動力。

傅雲慶說，瑞信兒童醫療基金會2002年成立以來，長期關注台灣兒童及青少年醫療照護，是台中榮總重要的合作夥伴，今年協助整修兒童門診為充滿童趣的「侏羅紀公園」，大受好評，耶誕節前夕再度送愛到台中榮總，感謝基金會的支持和付出。同時也謝謝惠康基金會贊助200份耶誕點心，讓孩子們溫馨過節。

豐邑集團說明，11月22日起連續5個周末啟動「耶誕傳愛」系列活動，巡迴新竹、台中等逾10個社區，量身打造耶誕系列活動，包括全家福拍攝、耶誕市集、耶誕報佳音與親送耶誕禮物等。其中，最受歡迎的是耶誕老人的「驚喜快遞」，由豐邑團隊與管委會委員化身耶誕大使，親手將精美禮物與祝福送到住戶手中。