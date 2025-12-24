洪馬克導演領軍 成功開拓台灣作品走向好萊塢與日本市場路徑

台灣小鎮的影像生命力，正以前所未有的速度接軌國際！僅創辦至第二屆的「水里影展」，在「福爾摩沙國際電影節(FFIFA)」創辦人洪馬克導演的領軍下，近日進軍東京「歐亞國際電影節」，勇奪「傳統文化傳播獎」，並與美、日影壇建立起深度的合作網絡，成功開拓台灣作品走向好萊塢與日本市場的新路徑。

這場橫跨七天的文化盛會，讓水里素人導演的作品，在東京核心地帶獲得高度矚目。

水里影展由孫昱碩發起，邀請策展人洪馬克導演、影展統籌王歐力以及設計師盧泰岳等人共同創辦，初衷是挖掘在地動人故事。

雖然影展尚處起步階段，但透過洪導創辦的FFIFA國際影人獎平台，成功與歐亞電影節的「WORLD FILM WEEK」單元對接，策劃了規模宏大的「福爾摩沙國際電影節水里影展放映單元(台湾フォルモサ国際映画祭・水里影展部門)」，完整片單包括了於第二屆水里影展得獎的競賽單元，以及洪馬克特別邀請的觀摩單元。

放映期間，來自洛杉磯的選片人Naoyuki Ikeda，對描述青年返鄉心境的《迴》大為感動，並對於《金珠．哈里斯》以及《混血小男孩的煩惱2》的跨國題材充滿共鳴，直言：「台灣電影為我開了一扇窗，期待未來將這些充滿土地溫度的作品帶往好萊塢。」

此外，歐亞電影節策展方Eri Namiki表示，她深深為《從沒走遠的味道》、《走出來的日子》以及《生命禮物》傳達出來的那份純純台灣人情味而著迷，更盛讚《根生》為題材與攝影、剪輯皆屬上乘的傑作，並驚嘆台灣素人導演對於城鄉連結與永續意識的討論深度，遠超日本都市人的認知。

Namiki認為，台灣作品展現出的人文素養與文化意識極為成熟，這對於非相關領域的日本都市人來說，是極具衝擊力且有趣的新視野。

在頒獎典禮上，洪馬克的作品《以愛致父》意外榮獲「傳統文化傳播獎」。洪馬克特別致贈象徵台灣常民信仰的「白沙屯媽祖紅色門簾」給歐亞電影節，呼應其發揚多元文化的精神。這面大紅門簾在閉幕式上極為搶眼，成為全場最溫暖的文化圖騰。

此行建立起龐大的跨國交流網，日本《美作物語》導演松井和彦深受台灣作品感動，甚至在頒獎台上高舉「I Love Taiwan」紅旗，將現場氣氛推向最高潮。

松井導演表示，《守》與《雲上守護者》關注的生態議題，讓目前移居鄉下的他充滿共鳴，期待與洪馬克導演聯手，在靜岡縣美作市創辦「美作電影節」，共同擔任台日電影交流的正式窗口。

增山麗奈導演也表示，明年歐亞電影節將從東京跨足大阪，希望串連台灣、東京、大阪三地進行影像的推廣，這種從影像共鳴轉化為實質產業結盟的成果，象徵著台灣影視外交的重大突破。

除了影展放映，洪導與《根生》導演陳樂頤受邀前往皇居旁的TokyoFM電台進行專訪。在遠眺皇居半藏門的錄音室中，眾人深入探討了從導演轉型策展人的心路歷程，並分享水里影展如何在一個夏天培育出多位優秀素人導演的奇蹟。

該節目將於1月4日全日廣播，訊號範圍廣及全日本，甚至在氣候良好時連台灣宜蘭都能收聽到這份來自東京的台灣榮耀。