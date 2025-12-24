影／施政七周年成果發表 盧秀燕：任內會以市政唯一

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
盧秀燕回顧7年前參選台中市長，當時承諾要以「媽媽的初衷」當市長，7年下來施政滿意度節節升高，城市也不斷進步改變，一切辛苦都是值得的。記者黃仲裕／攝影
盧秀燕回顧7年前參選台中市長，當時承諾要以「媽媽的初衷」當市長，7年下來施政滿意度節節升高，城市也不斷進步改變，一切辛苦都是值得的。記者黃仲裕／攝影

台中市政府今天下午舉辦施政七周年成果發表會，市長盧秀燕說，這幾年外界各種的勸進，她不為所動，在她市長的任內，不會參選總統、副總統及黨主席，因為她太感激及珍惜市民的付托，在市長任內會以市政唯一，說到做到。

盧秀燕致詞時表示，七年前在就職典禮上曾說，沒有什麼比服務市民更幸福的事，當時就允諾大家要把市民當做家人，當台中當一個大家庭，來照顧、來經營、來建設，以一個做媽媽的初心來當市長。盧秀燕指出過去七年以媽媽的心來治理台中，全心全意的把市民當家人照顧好，過去七年空汙很嚴重，如今空氣已煥然一新，空氣品質明顯改善。

台中市長盧秀燕（前中）執政7周年，市府舉辦施政成果發表會，細數7年政績，包含改善空汙、推動建設、減少債務等等。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（前中）執政7周年，市府舉辦施政成果發表會，細數7年政績，包含改善空汙、推動建設、減少債務等等。記者黃仲裕／攝影

