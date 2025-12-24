盧秀燕執政7周年 藍推「下一步選總統」、綠酸拿民調粉飾太平

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前排中）執政7周年，藍營議員肯定她兌現政見，支持下一步參選總統，綠營議員則批評盧團隊紀律崩壞、重大建設延宕，只會用民調粉飾太平。記者黃仲裕／攝影
台中市盧秀燕今天執政滿7年，除施政受檢視，「下一步」更是政壇關注焦點。藍營議員認為，盧7年來一步步兌現政見，市民都能感受到台中蛻變，她下一步應進軍全國、參選總統；綠營議員批評，盧市府紀律崩壞、建設延宕，只會拿民調粉飾太平，最後一年最好少做個人秀。

台中市政府今天舉辦盧秀燕執政7周年施政成果發表會，盧聚焦於空汙改善、建設推動、照顧市民與減少債務，並稱台中今年遭遇3項危機，新光三越氣爆案、美國關稅調整，以及非洲豬瘟疫情，市府都把災害衝擊降到最低，順利復原。

國民黨台中市議會黨團書記長李中也出席發表會，會後受訪表示，比較7年前與現在的台中，無論是公托倍增、捷運搭乘人次、公車搭乘人次、YouBike使用人次，還是市民最關心的空氣品質，都有長足的進步；他相信市民在這7年間，有感受也有看到台中的蛻變，以及台中的成長。

李中說，儘管盧秀燕表示「不用急著幫她找工作」，他還是希望盧卸任市長後更上層樓，做更大的服務，為整個台灣做更好的建設；李中認為，盧秀燕之後若能參選中華民國總統並順利當選，中部地區建設會更多更好，中部的人才也能到中央服務，把台中的發展經驗帶到全國。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評，盧秀燕主政7年，市府團隊紀律崩壞，今天地政局前局長吳存金涉貪遭起訴，此前非洲豬瘟疫情也有局處首長防疫不力下台；盧遇到重大爭議缺乏承擔勇氣，只會在風頭過後用民調粉飾太平，耗費市府資源包裝個人形象。

周永鴻表示，盧市府面對中捷藍線等重大建設進度緩慢，不但不反省，還把責任全數推給中央，剝開華麗的包裝，市政處處是破口。他呼籲，盧秀燕任期最後一年要專注市政，正視建設延宕與行政疏失，少點個人作秀與口號治市，勿讓市政在政治算計中沉淪。

