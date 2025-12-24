盧秀燕任期最後一年強調有始有終專心市政 「不用急著幫我找工作」

台中市長盧秀燕今天任期滿7年，細數政績，包含改善空汙、照顧市民、推動建設、減少債務等等，也感謝各局處攜手打拚，度過今年新光氣爆、美國關稅與非洲豬瘟等危機；她強調，任期最後一年，有始有終、專心市政，請大家「不用幫我找工作」。

台中市政府今天舉辦盧秀燕就職7周年施政成果發表會，盧秀燕與市府團隊、立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、台中市國民黨團書記長李中等人出席。

盧秀燕說，台中縣市合併升格為直轄市後有2個魔咒，沒有出現過女性市長，也沒有市長連任；感謝市民肯定，讓她一口氣打破2大魔咒，成為台中升格後第一個女市長，也是第一個連任的市長。盧強調，非常珍惜市民的支持，因此這幾年無論外界如何勸進，不管是總統、副總統還是國民黨主席，她都未曾參選。

盧秀燕回顧7年前參選台中市長，當時承諾要以「媽媽的初衷」當市長，7年下來施政滿意度節節升高，城市也不斷進步改變，一切辛苦都是值得的；她開玩笑地說，唯一的遺憾是沒有督促副市長鄭照新「減肥成功」。

盧秀燕指出，7年前她提出「市長換人、空氣換新」，7年來空氣品質顯著改善，冬天也能看到藍天白雲，PM2.5從每立方公尺18.9微克下降到13.5微克；另外重要政見是恢復老人健保補助與公托倍增，已一一達成。此外，市府重視教育，這幾年蓋了50座學校禮堂、全面汰換中小學課桌椅，並大力投資外語教育。

盧秀燕表示，媽媽市長還要把家裡的「缺」補齊，她上任前台中沒有中央公園、巨蛋、市立總圖書館、市立美術館與國際會展中心，許多交通建設也沒有打通；如今，這些建設或者已經開工，或者已經完工啟用。盧特別提到汙水處理率，雖是看不見的工程，但從7年前的46%進步到現在72%，成長率六都第一。

盧秀燕說，媽媽市長治理城市也要解決台中市這個大家庭的困難與危機，新冠肺炎期間，台中市首創快篩前進指揮所和疫苗快打站，今年又面臨新光三越氣爆、美國關稅與非洲豬瘟疫情3項挑戰，感謝各局處努力，將災害對台中的衝擊降到最低，順利復原。

盧秀燕也感謝財政局、稅務局、地政局、主計處和人事處等財稅機關，她接任市長時台中債務超過千億元，每個市民背債3.67萬元，經過這幾年嚴守財政紀律，在推動建設的同時大量減債，市民背債下降到2.78萬元，降幅24%。

盧秀燕自豪，台中是中部唯一直轄市，要扮演各縣市的領頭羊，她又是六都唯一女性市長，這7年中不只打造了中台灣區域治理平台，又推動女性縣市長聯盟，涵蓋11縣市、超過800萬國民；台中好，中部好，台灣才會真正共好，中華民國才會更好。