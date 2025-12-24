快訊

彰化明年地方補助恐縮水27億以上 衝擊重大建設工程

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
新制財政收支劃分法上路後，彰化縣明年度獲普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款合較今年減少27.17億元。縣府上周五接獲主計總處再通知，明年3月後撥付地方的補助款恐再下修，實際減幅可能超過27.17億元。報系資料照
新制財政收支劃分法上路後，彰化縣明年度獲普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款合計536.98億元，較今年總預算536.97億元減少27.17億元。縣府財政處指出，上周五再接獲主計處通知，中央考量政府稅收短少，明年3月後撥付地方的補助款恐再下修，實際減幅可能超過27.17億元，將直接衝擊彰化多項重大建設經費。

此外，115年度中央政府總預算案尚未定案，但縣府上周五接獲中央公文通知，原本新版財劃法核定給彰化的統籌分配稅款324億元，以及一般性與計畫型補助款202億元，未來仍可能再度調減。縣府財政處指出，明年1、2月為配合農曆年前發放年終及考績獎金，補助款將如預期撥款，但中央預告3月後撥款將減少，地方資金將出現缺口，恐影響彰化市大埔截水溝道路工程及各鄉鎮正在興建的長照社福大樓等建設經費。

依財政部資料顯示，今年中央對地方政府釋出財源為1兆131億元；明年度新版財劃法規模為1兆1683億元，行政院版本則進一步提高至1兆2002億元。縣府財政處指出，行政院版釋出財源增加，主要來自計畫型跟一般性補助款占比大幅提高，統籌分配稅反而減少，各縣市實際增減幅度仍未公布。法令修正下，表面看似釋出更多財源，實際上卻讓中央調控權限擴大，稅收與分配權仍高度集中在中央手中。

補助款 財政收支劃分法

