快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後錯誤：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

聽新聞
0:00 / 0:00

立委南下督促防洪工程 籲中央速撥72.7億完成南山截水溝

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。記者黑中亮／攝影
立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。記者黑中亮／攝影

立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。立委楊瓊瓔與台中市副議長顏莉敏、立委顏寬恒共同呼籲中央盡速核定72.7億元經費，完成海線地區防洪最後一哩路，獲中央正面肯定的回應。

⭐2025總回顧

水利局簡報指出，南山截水溝是台中海線防洪的關鍵工程，多年來，第一、二期工程已投入約50億元，完工後大幅改善安良港排水及山腳排水一帶長年淹水問題，然而第三期計畫遲未獲核定，成為沙鹿、梧棲、龍井等地淹水的「最後缺口」。

根據第三期規畫，工程整治長度約2.9公里，自北勢溪延伸至竹林北溪，總經費72.7億元，其中用地費31.8億元、工程費40.9億元；計畫將分兩階段推動，預計於2026至2029年度先完成北勢溪至沙田路段，投入約28億元；119年度後再延伸至竹林北溝，投入44.7億元。

立委楊瓊瓔表示，台中海線地區近年人口快速成長，南山截水溝影響人口超過12萬人，占海線人口近半數；近年豪雨來襲時，災情多集中在沙鹿車站周邊及尚未治理的市區，顯示第三期工程已刻不容緩；她說，「這不僅是排水工程，更是守護城市安全的重要防線。」

副議長顏莉敏也指出，地方多年來承受反覆淹水之苦，面對極端氣候威脅，中央若再延宕，未來災情只會更加嚴重，因此她與顏寬恒共同呼籲經濟部水利署盡速核定計畫，避免「做一半、防一半」的窘境。

經濟部次長賴建信則回應，未來除推動南山截水溝第三期工程，也須同步改善道路側溝等排水設施，才能達到系統性治水目標。

楊瓊瓔最後表示，待明年「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」的重大預算通過後，將請水利署加速支持補助，讓台中市政府得以分年推動，早日守護海線居民生命財產安全。

立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。記者黑中亮／攝影
立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。記者黑中亮／攝影
立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。記者黑中亮／攝影
立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。記者黑中亮／攝影
立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。記者黑中亮／攝影
立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。記者黑中亮／攝影

楊瓊瓔 淹水

延伸閱讀

爭取選台中市長 楊瓊瓔：要有向中央拍桌、把資源搬回來的本事

盧秀燕合體照滿街掛…江啟臣、楊瓊瓔較勁 台中藍營初選拚曝光

盧秀燕同框成焦點 台中市長藍營江啟臣、楊瓊瓔兩強看板戰升溫

卓榮泰不副署財劃法 盧秀燕沒回應、楊瓊瓔開砲「很奇怪」

相關新聞

彰化明年地方補助恐縮水27億以上 衝擊重大建設工程

新制財政收支劃分法上路後，彰化縣明年度獲普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款合計536.98億元，較今年總預算536.9...

立委南下督促防洪工程 籲中央速撥72.7億完成南山截水溝

立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。立委楊瓊瓔與台中市副議長顏莉敏、立委顏寬恒共同呼籲...

台中霧峰舊屠宰場「獸魂碑」見證歷史 議員籲：指定為台中市古物

台中市霧峰區甲寅里振興街的舊屠宰場「獸魂碑」是為屠宰豬隻所立之慰靈設施，屠宰場結束營業後，獸魂碑在原地留存，但逐漸被人遺...

民眾帶寵物入綠美圖遭制止引不滿 中美館長曝原因

台中綠美圖12月13日開館，成為全台首座圖書館與美術館共構的文化新地標。未料開館不到兩周，有民眾攜帶寵物入館，雖然未落地...

防範隨機殺人事件重演 台中211里守望相助隊組春安守望隊

台北車站、台北捷運中山站上周發生隨機殺人事件，年底大型活動潮來臨，公共區域安全更顯重要，台中市211隊長年里守望相助隊，...

中捷3天2故障 市府：初判電力設備異常

台中捷運綠線本月20日列車電池異常，前晚又因電力系統異常全線停駛，議員憂心中捷3天2度嚴重故障，穩定性堪憂，年末大型活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。