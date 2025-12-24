立委南下督促防洪工程 籲中央速撥72.7億完成南山截水溝

立法院經濟委員會今日赴台中考察水利建設，聚焦南山截水溝第三期工程進度。立委楊瓊瓔與台中市副議長顏莉敏、立委顏寬恒共同呼籲中央盡速核定72.7億元經費，完成海線地區防洪最後一哩路，獲中央正面肯定的回應。

水利局簡報指出，南山截水溝是台中海線防洪的關鍵工程，多年來，第一、二期工程已投入約50億元，完工後大幅改善安良港排水及山腳排水一帶長年淹水問題，然而第三期計畫遲未獲核定，成為沙鹿、梧棲、龍井等地淹水的「最後缺口」。

根據第三期規畫，工程整治長度約2.9公里，自北勢溪延伸至竹林北溪，總經費72.7億元，其中用地費31.8億元、工程費40.9億元；計畫將分兩階段推動，預計於2026至2029年度先完成北勢溪至沙田路段，投入約28億元；119年度後再延伸至竹林北溝，投入44.7億元。

立委楊瓊瓔表示，台中海線地區近年人口快速成長，南山截水溝影響人口超過12萬人，占海線人口近半數；近年豪雨來襲時，災情多集中在沙鹿車站周邊及尚未治理的市區，顯示第三期工程已刻不容緩；她說，「這不僅是排水工程，更是守護城市安全的重要防線。」

副議長顏莉敏也指出，地方多年來承受反覆淹水之苦，面對極端氣候威脅，中央若再延宕，未來災情只會更加嚴重，因此她與顏寬恒共同呼籲經濟部水利署盡速核定計畫，避免「做一半、防一半」的窘境。

經濟部次長賴建信則回應，未來除推動南山截水溝第三期工程，也須同步改善道路側溝等排水設施，才能達到系統性治水目標。