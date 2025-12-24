快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

聽新聞
0:00 / 0:00

台中霧峰舊屠宰場「獸魂碑」見證歷史 議員籲：指定為台中市古物

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市霧峰區舊屠宰場「獸魂碑」。圖／市議員李天生提供
台中市霧峰區舊屠宰場「獸魂碑」。圖／市議員李天生提供

台中市霧峰區甲寅里振興街的舊屠宰場「獸魂碑」是為屠宰豬隻所立之慰靈設施，屠宰場結束營業後，獸魂碑在原地留存，但逐漸被人遺忘，市議員李天生今強調，獸魂碑見證歷史變遷及昔日農村社會宰殺牲畜的習俗，建議指定為「台中市一般古物」，為子孫保留珍貴的文化資產

⭐2025總回顧

台中市文化資產處說明，霧峰舊屠宰場獸魂碑，目前沒有文化資產身分，保管單位是霧峰區公所，如果公所提報，將安排文資委員實地審查；台中現存日治時期獸魂碑僅4座，其中舊東勢屠宰場獸魂碑已被指定為「台中市一般古物」。

李天生指出，舊霧峰屠宰場俗稱「豬灶」，是日治時期屠宰豬隻的場所，並於1940年豎立一塊「獸魂碑」，憑弔犧牲的動物，安鎮其亡魂，碑上落款立碑時間「紀元二千六百年紀念」、立碑單位及人員「大屯郡獸肉商同業組合組合長楊文慶、副組長吳文銀、役員組合員」。

李天生說明，921地震後屠宰場封場，原址改為小型社區籃球場，獸魂碑原地保留，公所架設不銹鋼欄杆保護，屠宰業者每年中元祭拜，不過隨著時間久遠，漸漸淡出民眾記憶。

李天生指出，日前發生非洲豬瘟事件，大家才想起這塊獸魂碑，這塊石碑歷史悠久，有保存價值，加上全台獸魂碑數量稀少，十分珍貴，建議指定為古物，納入文資法保護範圍，同時列入文化體驗景點，讓外界認識霧峰的歷史風情。

霧峰藝術家黃圻文推崇，該碑為霧峰地區最具代表性的魏碑石刻，與霧峰林家「景薰樓」鄭汝南隸書題字、「宮保第春秋又八千」楊草仙行書壽匾，是在地三大題書經典紀念物代表。

台中市霧峰區舊屠宰場「獸魂碑」。圖／市議員李天生提供
台中市霧峰區舊屠宰場「獸魂碑」。圖／市議員李天生提供
台中市霧峰區舊屠宰場「獸魂碑」。圖／市議員李天生提供
台中市霧峰區舊屠宰場「獸魂碑」。圖／市議員李天生提供

文化資產 非洲豬瘟 台中市

延伸閱讀

卓榮泰：精進屠宰場管理 加速豬隻溯源數位化

台中市明年度總預算案二讀通過 歲出1980億元刪除6億、凍結6億

台中霧峰掩埋場掩埋廚餘後 地下水質檢驗結果出爐

台中德芳路一段拓寬「空轉7年」？ 盧秀燕：中央有意見

相關新聞

台中霧峰舊屠宰場「獸魂碑」見證歷史 議員籲：指定為台中市古物

台中市霧峰區甲寅里振興街的舊屠宰場「獸魂碑」是為屠宰豬隻所立之慰靈設施，屠宰場結束營業後，獸魂碑在原地留存，但逐漸被人遺...

民眾帶寵物入綠美圖遭制止引不滿 中美館長曝原因

台中綠美圖12月13日開館，成為全台首座圖書館與美術館共構的文化新地標。未料開館不到兩周，有民眾攜帶寵物入館，雖然未落地...

防範隨機殺人事件重演 台中211里守望相助隊組春安守望隊

台北車站、台北捷運中山站上周發生隨機殺人事件，年底大型活動潮來臨，公共區域安全更顯重要，台中市211隊長年里守望相助隊，...

中捷3天2故障 市府：初判電力設備異常

台中捷運綠線本月20日列車電池異常，前晚又因電力系統異常全線停駛，議員憂心中捷3天2度嚴重故障，穩定性堪憂，年末大型活動...

南投埔里、草屯1至5歲小壽星 明年起有2萬元禮金

南投埔里鎮長廖志城就職滿7年，考量鎮庫由虧轉盈，且累積賸餘逾4億元，昨宣布明年起發放1至5歲兒童生日禮金2萬元，但須於生...

廣角鏡／科博館「恐龍號誌」 戴上耶誕帽

耶誕節將至，台中市交通局與國立自然科學博物館合作，在台灣大道與館前路口、館前路與博館路口、公益路與館前路口等3處路口，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。