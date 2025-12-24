快訊

民眾帶寵物入綠美圖遭制止引不滿 中美館長曝原因

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
有民眾昨天中午攜帶寵物進入台中綠美圖，遭館方人員制止。圖／民眾提供
有民眾昨天中午攜帶寵物進入台中綠美圖，遭館方人員制止。圖／民眾提供

台中綠美圖12月13日開館，成為全台首座圖書館與美術館共構的文化新地標。未料開館不到兩周，有民眾攜帶寵物入館，雖然未落地，遭館方人員制止，引發民眾不滿。中美館館長賴依欣表示，動、植物禁止進入圖書館與美術館空間，但可進入綠美圖水池大廳，未來會加強宣導並標示清楚。

⭐2025總回顧

一名民眾昨天中午攜帶寵物進入美術館，遭館方人員制止，民眾一度情緒激動，氣憤指有打電話向館方確認，當時稱可攜帶寵物進入綠美圖大廳，疑因民眾誤解綠美圖大廳與美術館大廳區域，經館方人員說明與溝通，民眾最終離開場館。

賴依欣表示，為避免影響藝術作品的保存，綠美圖禁止攜帶動、植物進入室內空間，包括圖書館與美術館大廳、展廳與展區等，不過考量綠美圖鄰近中央公園，常有民眾帶寵物來散步，因此允許寵物在戶外空間（如草地、廣場）散步，但需使用牽繩；綠美圖水池大廳則可攜帶寵物進入，但不可落地，導盲犬則除外。

賴依欣強調，該民眾當時已攜帶寵物進入美術館空間，因此遭館方人員制止。綠美圖空間廣大，又是圖書館與美術館共構的複合式場館，民眾容易混淆區域界定，將針對各區加強標示，並透過館內平台與官方網站加強宣導相關規範。

綠美圖 寵物 美術館

