聽新聞
0:00 / 0:00
民眾帶寵物入綠美圖遭制止引不滿 中美館長曝原因
台中綠美圖12月13日開館，成為全台首座圖書館與美術館共構的文化新地標。未料開館不到兩周，有民眾攜帶寵物入館，雖然未落地，遭館方人員制止，引發民眾不滿。中美館館長賴依欣表示，動、植物禁止進入圖書館與美術館空間，但可進入綠美圖水池大廳，未來會加強宣導並標示清楚。
⭐2025總回顧
一名民眾昨天中午攜帶寵物進入美術館，遭館方人員制止，民眾一度情緒激動，氣憤指有打電話向館方確認，當時稱可攜帶寵物進入綠美圖大廳，疑因民眾誤解綠美圖大廳與美術館大廳區域，經館方人員說明與溝通，民眾最終離開場館。
賴依欣表示，為避免影響藝術作品的保存，綠美圖禁止攜帶動、植物進入室內空間，包括圖書館與美術館大廳、展廳與展區等，不過考量綠美圖鄰近中央公園，常有民眾帶寵物來散步，因此允許寵物在戶外空間（如草地、廣場）散步，但需使用牽繩；綠美圖水池大廳則可攜帶寵物進入，但不可落地，導盲犬則除外。
賴依欣強調，該民眾當時已攜帶寵物進入美術館空間，因此遭館方人員制止。綠美圖空間廣大，又是圖書館與美術館共構的複合式場館，民眾容易混淆區域界定，將針對各區加強標示，並透過館內平台與官方網站加強宣導相關規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言