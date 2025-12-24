防範隨機殺人事件重演 台中211里守望相助隊組春安守望隊

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市共有211隊守望相助隊，春節期間將組成春安守望相助隊，形成全年無休的防護網，避免隨機殺人事件重演。圖／台中市政府提供
台北車站、台北捷運中山站上周發生隨機殺人事件，年底大型活動潮來臨，公共區域安全更顯重要，台中市211隊長年里守望相助隊，在春安期間組成近60隊春安守望相助隊，避免過年的空窗期；市府也持續支援巡守隊，補助每年最高60萬元工作費與裝備費用。

民政局長吳世瑋表示，台中市長期採用警民協力的治安模式，目前共有211隊常年里守望相助隊，近1.1萬名隊員；守望相助隊由里長號召里民自發組成，長期定時巡邏昏暗巷弄、校園周邊與治安熱點，由於熟悉在地人事物，能在第一時間發現可疑人士或物品，迅速報警。

吳世瑋指出，北車北捷隨機殺人事件再次彰顯城市安全的重要性，必須提前部署、層層防護，不能只依靠警察，民間參與也很重要；守望相助隊平時已經有完善的巡邏通報機制，新年將至，各大活動將聚集大量人潮，巡守隊員更須提高警覺。

民政局表示，各里守望相助隊春安期間將籌組近60支春安守望相助隊，彌補春節期間民眾回家過年的空窗，形成全年無休的防護網，也擴大巡守量能；市府持續補助守望相助隊，每月4.5萬元工作費，每年3萬元裝備費，若鄰里組成聯合巡守隊，裝備補助費加碼到6萬元。

