中捷3天2故障 市府：初判電力設備異常

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅游振昇／台中報導
台中捷運20日到22日發生2起故障事故，影響數千乘客，中捷公司初步研判是電力異常，已將資料送回原廠釐清確切原因。記者陳秋雲／攝影
台中捷運綠線本月20日列車電池異常，前晚又因電力系統異常全線停駛，議員憂心中捷3天2度嚴重故障，穩定性堪憂，年末大型活動多，恐影響疏運。市府表示，初步研判是電力監控設備伺服器異常，已將資料送往法國原廠，釐清事故原因。

台中市交通局前晚在豐原區舉辦捷運紅線（崇德豐原線）可行性研究說明會，現場爆滿。立委楊瓊瓔到場，立法院副院長江啟臣也派員出席。當地社皮里長涂力旋建議，以高架進入豐原火車站附近，兼顧工程可行性和整體交通發展。

中捷20日上午6時44分，一列捷運列車在文心森林公園站故障，延誤約18分鐘，導致水安宮站到大慶站採單線雙向運輸，當天上午7時32分排除狀況，22日晚上7時23分，文華高中站到高鐵台中站間電力又出現異常，全線停駛，近3小時才恢復全線運行。

交通局長葉昭甫表示，22日上晚間7時23分中捷系統偵測到訊號異常，行控中心原要人工除錯，但因車內乘客扳動緊急逃生裝置，列車系統啟動安全保護機制，軌道區域立即斷電；中捷是無人駕駛系統，有自動安全機制確保民眾不會誤觸電力，事發後站務人員手動駕駛進站，讓民眾離開車廂，並啟動接駁系統。

中捷公司表示，此次事件共影響29趟次、約4800名旅客，動員接駁車疏運約720人。

至於20日上午的故障事故，葉昭甫表示，當天是列車電池異常，已將2起異常事件紀錄資料，送回原廠法商阿爾斯通公司，釐清確切原因，將檢討強化系統穩定度。

民進黨中市議會黨團總召周永鴻說，中捷3天發生2次嚴重故障，系統穩定性堪憂，本周末五月天演唱會登場，緊接著跨年晚會等，要求市府全面檢修系統，確保正常疏運。

中捷3天2故障 市府：初判電力設備異常

