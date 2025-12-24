聽新聞
0:00 / 0:00
明年起！埔里、草屯1至5歲小壽星 有2萬元禮金
南投埔里鎮長廖志城就職滿7年，考量鎮庫由虧轉盈，且累積賸餘逾4億元，昨宣布明年起發放1至5歲兒童生日禮金2萬元，但須於生日後3個月內主動申辦，逾期不受理；另草屯同樣明年起發兒童生日禮金2萬元，限生日起6個月內申請。
⭐2025總回顧
廖志城說，公所財政2018年底累計短絀達6300萬元，他上任後，透過向中央爭取補助來減少地方建設支出，落實財政紀律，鎮庫總算由虧轉盈，到今年底累積賸餘已達4.27億元。
廖志城表示，為支持年輕家庭並鼓勵生育，公所去年起發放生育獎勵金每胎1萬元，今年則提高至每胎2萬元；明年元旦起，更加碼發放1至5歲兒童生日禮金每人2萬元，只要兒童及申請人（父母一方或監護人）設籍埔里鎮滿1年，就能申辦。
鎮公所表示，只要符合資格就能請領兒童生日禮金，但家長或監護人務必注意，該禮金發放採每年申請制，申請人須在兒童生日後3個月內備妥文件，主動至公所申辦，逾期不予受理，也不得要求追溯補發。
南投縣明年除埔里鎮，草屯鎮也將針對鎮內年滿1歲至5歲兒童發放生日禮金，草屯鎮公所表示，兒童及申請人（父母一方或監護人）同樣須符合設籍草屯鎮滿1年才可申請，申請期間則是每年生日起6個月內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言