明年起！埔里、草屯1至5歲小壽星 有2萬元禮金

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投埔里鎮長廖志城宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮長廖志城宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影

南投埔里鎮長廖志城就職滿7年，考量鎮庫由虧轉盈，且累積賸餘逾4億元，昨宣布明年起發放1至5歲兒童生日禮金2萬元，但須於生日後3個月內主動申辦，逾期不受理；另草屯同樣明年起發兒童生日禮金2萬元，限生日起6個月內申請。

廖志城說，公所財政2018年底累計短絀達6300萬元，他上任後，透過向中央爭取補助來減少地方建設支出，落實財政紀律，鎮庫總算由虧轉盈，到今年底累積賸餘已達4.27億元。

廖志城表示，為支持年輕家庭並鼓勵生育，公所去年起發放生育獎勵金每胎1萬元，今年則提高至每胎2萬元；明年元旦起，更加碼發放1至5歲兒童生日禮金每人2萬元，只要兒童及申請人（父母一方或監護人）設籍埔里鎮滿1年，就能申辦。

鎮公所表示，只要符合資格就能請領兒童生日禮金，但家長或監護人務必注意，該禮金發放採每年申請制，申請人須在兒童生日後3個月內備妥文件，主動至公所申辦，逾期不予受理，也不得要求追溯補發。

南投縣明年除埔里鎮，草屯鎮也將針對鎮內年滿1歲至5歲兒童發放生日禮金，草屯鎮公所表示，兒童及申請人（父母一方或監護人）同樣須符合設籍草屯鎮滿1年才可申請，申請期間則是每年生日起6個月內。

