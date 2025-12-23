宏致電子以優秀員工命名 彰化獲贈第二輛行動圖書車「熊禮聰號」

彰化縣行動圖書車老舊，亟需新車協助推動閱讀，縣政府和文化局獲宏致電子公司捐贈1輛以優秀員工命名的行動圖書車「熊禮聰號」，今在縣立圖書館廣場舉行贈車典禮，縣長王惠美回贈感謝狀，並祝福宏致電子「捐越多，賺越多，賺到千千萬萬倍。」

宏致電子曾捐贈1輛救護車給彰化縣衛生局，今年要捐4輛行動圖書車，縣政府積極爭取，獲捐總價88萬元行動圖書車，縣政府在羽翼式兩側車廂彩繪彰化孔廟、八卦山大佛、縣鳥灰面鵟鷹，特別是縣鳥展翅高飛意寓知識翱翔，讓行動圖書車更能傳達彰化縣豐富人文底蘊與自然生態的特色。

縣長王惠美說，宏致電子以績優員工姓名為行動圖書車命名，彰化縣獲捐「熊禮聰號」，今起將前進幼兒園和國小，藉由書籍把彰化縣的故事、特色帶給孩子，以充實閱讀能力和知識，寒暑假期間文化局開出行動圖書書到鄉鎮市的村里與社區，經由移動式圖書館跨越距離，讓更多民眾透過閱讀開啟視野、探索浩瀚世界。

宏致電子董事長袁万丁表示，宏致電子到很多國家設廠，銘記「取之於社會，用之於社會」的社會企業理念，自2006年陸續捐贈救護車、圖書車和復康巴士，這次捐贈彰化縣的行動圖書車，是今年從集團約6千名員工脫穎而出的4名優秀同仁之中的「熊禮聰」來命名，期勉孩子都能擁有「熊」壯體魄、「禮」貌品格、「聰」明地運用圖書資源勤奮學習、充實自我。

熊禮聰是宏致中國大陸廠的業務處資深經理，袁万丁引用俗諺「天上九頭鳥，地上湖北佬。」稱讚熊禮聰既聰明又勤奮。熊禮聰說，這是第一次來台灣，對於公司和彰化縣政府安排贈車，他深感榮幸，以後一定會加倍努力為公司創造更好業績。王惠美連忙說她的公公是湖北人，她是湖北媳婦。熊禮聰很開心的連說榮幸。