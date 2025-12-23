快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

聽新聞
0:00 / 0:00

宏致電子以優秀員工命名 彰化獲贈第二輛行動圖書車「熊禮聰號」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府接受宏致電子公司捐贈行動圖書車「熊禮聰」號，氣氛溫馨歡樂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府接受宏致電子公司捐贈行動圖書車「熊禮聰」號，氣氛溫馨歡樂。記者簡慧珍／攝影

彰化縣行動圖書車老舊，亟需新車協助推動閱讀，縣政府和文化局獲宏致電子公司捐贈1輛以優秀員工命名的行動圖書車「熊禮聰號」，今在縣立圖書館廣場舉行贈車典禮，縣長王惠美回贈感謝狀，並祝福宏致電子「捐越多，賺越多，賺到千千萬萬倍。」

⭐2025總回顧

宏致電子曾捐贈1輛救護車給彰化縣衛生局，今年要捐4輛行動圖書車，縣政府積極爭取，獲捐總價88萬元行動圖書車，縣政府在羽翼式兩側車廂彩繪彰化孔廟、八卦山大佛、縣鳥灰面鵟鷹，特別是縣鳥展翅高飛意寓知識翱翔，讓行動圖書車更能傳達彰化縣豐富人文底蘊與自然生態的特色。

縣長王惠美說，宏致電子以績優員工姓名為行動圖書車命名，彰化縣獲捐「熊禮聰號」，今起將前進幼兒園和國小，藉由書籍把彰化縣的故事、特色帶給孩子，以充實閱讀能力和知識，寒暑假期間文化局開出行動圖書書到鄉鎮市的村里與社區，經由移動式圖書館跨越距離，讓更多民眾透過閱讀開啟視野、探索浩瀚世界。

宏致電子董事長袁万丁表示，宏致電子到很多國家設廠，銘記「取之於社會，用之於社會」的社會企業理念，自2006年陸續捐贈救護車、圖書車和復康巴士，這次捐贈彰化縣的行動圖書車，是今年從集團約6千名員工脫穎而出的4名優秀同仁之中的「熊禮聰」來命名，期勉孩子都能擁有「熊」壯體魄、「禮」貌品格、「聰」明地運用圖書資源勤奮學習、充實自我。

熊禮聰是宏致中國大陸廠的業務處資深經理，袁万丁引用俗諺「天上九頭鳥，地上湖北佬。」稱讚熊禮聰既聰明又勤奮。熊禮聰說，這是第一次來台灣，對於公司和彰化縣政府安排贈車，他深感榮幸，以後一定會加倍努力為公司創造更好業績。王惠美連忙說她的公公是湖北人，她是湖北媳婦。熊禮聰很開心的連說榮幸。

文化局表示，彰化縣第一輛行動圖書車的車齡14年，相當老舊，獲贈新車增加推動行動閱讀效率，今起兩輛行動圖書車將深入偏鄉，讓學童接觸閱讀資源更便利。

宏致電子公司捐贈行動圖書車「熊禮聰」號給彰化縣政府，合力推動閱讀。記者簡慧珍／攝影
宏致電子公司捐贈行動圖書車「熊禮聰」號給彰化縣政府，合力推動閱讀。記者簡慧珍／攝影

文化局 圖書館 王惠美 彰化

延伸閱讀

王惠美就職7周年 喊話繼任者 「改造彰化，一棒接一棒」

第一次送件被打槍...兩年大改造 彰化東螺溪水綠廊道今啟用

彰化螺陽國小一連6年增班 70歲生日獲縣政府贈送活動中心

稻稈變「蠟筆小新」雕像 田中稻草藝術節花海綻放到明年

相關新聞

單日7起事故！小心東北季風 車門變「迴力鏢」撞鄰車恐讓荷包失血

在台中港海線開車，最擔心的就是強大的東北季風，根據台中港務警察總隊統計，單是12月21日一天內就發生了7起事故，都是民眾...

影／小心2萬元飛了！南投2鄉鎮明年發兒童生日禮金 錯過這時間不補發

南投埔里鎮長廖志城就職滿7年，考量鎮庫由虧轉盈，且累積賸餘逾4億元，今宣布明年起發放1至5歲兒童生日禮金2萬元，但須於生...

宏致電子以優秀員工命名 彰化獲贈第二輛行動圖書車「熊禮聰號」

彰化縣行動圖書車老舊，亟需新車協助推動閱讀，縣政府和文化局獲宏致電子公司捐贈1輛以優秀員工命名的行動圖書車「熊禮聰號」，...

「毛孩暖心伴孤老」華山基金會募集愛心年菜 長輩開心看小狗互動

年關將屆，華山基金會今天在台中市民廣場舉辦「毛孩相伴暖心野餐」活動，邀約孤老與狗狗共度療癒身心的午餐時光，並宣布弱勢長輩...

校長連結社會資源 彰化意集棒行善會贈明聖國小耶誕禮物

耶誕節前夕，彰化縣明聖國小今收到彰化縣意集棒行善會送禮物給學童，捐贈1萬2千元作為校務發展基金，同時收到會員賴增蔚贈送7...

職棒球星站台 秀傳耶誕圓夢20周年送出1220份祝福禮物

秀傳醫療體系今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」圓夢送禮活動暨20周年特展，今年在社會大眾與企業團體熱情支持下，成功完成1220...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。