南投首家失智型日照中心開幕 香氛勾記憶安長輩心緒

南投縣首家專為失智長輩設計的名間竹秀苑日照中心今天開幕，特色包含全縣首創「香氛引導記憶」照護，如利用蛋糕香與花香，勾起曾經營餅店長輩回憶、在熟悉氣味中安定心緒。

南投縣首家失智型日照中心「名間竹秀苑」今天開幕，南投縣副縣長王瑞德出席表示，目前縣內有33家日照中心，但多為混合型服務，「名間竹秀苑」是全縣首家純失智型機構，代表南投長照服務邁向專業分工，縣府目標擴增日照中心達61家，全面提升在地照顧量能。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，名間竹秀苑由前山基金會經營，課程加入「香氛照護」，透過特定氣味連結長輩情感片段，如利用蛋糕香與花香，勾起經營餅店阿嬤與丈夫創業點滴，或以雪松木香引領退伍老兵重溫奮鬥歲月，這套結合醫事專業與感官復能的創新模式，讓長輩在熟悉氣味中安定心緒，重拾記憶延緩失智。

莊碧焜表示，秀傳醫療體系在總裁黃明和督促下，體系所屬彰化9家秀和苑日照中心、南投3家竹秀苑日照中心，秉持在地老化、在地安老理念，將發揮最大醫事專業與精神，提供預防引發其他失能或加重失能服務。

莊碧焜說，名間竹秀苑提供復能、生活照顧等多元服務，目前可照顧30名失智長者，服務範圍涵蓋名間鄉、南投市、集集鎮、竹山鎮，透過失智專業照顧服務，讓日照中心不再只是單純托顧空間，而是一處讓長輩安心生活、家屬得以喘息的重要支持場域。