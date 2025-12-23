單日7起事故！小心東北季風 車門變「迴力鏢」撞鄰車恐讓荷包失血

在台中港海線開車，最擔心的就是強大的東北季風，根據台中港務警察總隊統計，單是12月21日一天內就發生了7起事故，都是民眾停車場開車門時，因未注意旁邊停放車輛，造成車門刮傷或凹陷，讓港警總隊呼籲「最近想去三井Outlet逛街的民眾注意了！」下車時請務必抓牢車門，否則車門會瞬間變身「迴力鏢」直接碰撞到隔壁的車輛，荷包可能就要大失血了。

台中港務警察總隊指出，台中港三井Outlet因為位處台中港西部，冬季的東北季風非常強勁，不僅民眾行走困難，在停車場下車時沒有如果拉緊車門，強風一吹，常見民眾開車門不慎撞擊鄰車事故，主要因車位狹窄與購物後匆忙導致；12月21日於三井Outlet停車場共接獲7起民眾因開門不慎導致的車門碰撞報案。

港警總隊分析，事發時段大都集中在下午3點至晚上7點間，常見於Outlet旺季停車擁擠時，由於地理位置空曠，強風瞬間力道驚人。若民眾下車時未確實抓牢把手，車門極易被風勢吹開，撞擊並損毀鄰近車輛，因此下車時要「先看後方、再拉緊門、慢慢開啟。」

警方提醒，民眾停好車後，下車前請務必雙手拉緊車門，確認強勁東北季風風勢穩定後。再慢慢開啟，保護自己也保護鄰車；更建議下車前確認周圍安全，拉緊車門避免碰撞；停車時最好選擇邊角位，下車前觀察鏡子與盲區，使用車門防護貼保護愛車，避免匆忙動作，避免不必要的財損與糾紛。