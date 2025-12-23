不只六星級廁所！南投埔里「玻璃屋」公益園區 再添超狂新亮點

南投埔里「日月迎賓公益園區」由「點將家」董事長陳景松一手打造，大型玻璃屋設計吸睛，並設有「六星級」洗手間，成新興景點；近期再新增建置「大型台灣地理立體模型」，今揭牌啟用，未來園區門票部分收入將捐助縣府作公益之用。

日月迎賓公益園區位在台21線50.5K處，埔里往日月潭的必經之路，園區內建置一棟大型玻璃屋製茶廠，外觀吸睛，設有占地75坪的「六星級」洗手間，不僅提供遊客解手，還放置多台咖啡機，讓遊客在廁所裡免費喝咖啡，成新興景點。

而這座園區是由國內智慧伴唱機大廠「點將家」企業董事長陳景松一手打造，以公益、教育性質創立，免費提供地方茶農或業者使用空間或設備，廠商只要每月提撥15%的營業額作公益即可；近期再添新亮點，建置「大型台灣地理立體模型」。

陳景松說，為實踐永續公益擇定在南投興建玻璃屋製茶廠公益園區，同時協助在地產業及觀光共榮共好，但盼大眾能更了解台灣自然環境，今年引進「大型台灣地理立體模型」，並展示南北極百年來氣候變遷紀錄片，喚起重視溫室效應衝擊。

這座「大型台灣地理立體模型」是將台灣全景等比例縮小，標示出全台200多個重要景點，還能透過互動式電腦了解資訊；同時將擴大公益，未來入園門票100元，扣除常態支出後，餘額全數捐社勞局專戶，縣內中小學校外教學享免費入園。