南投信義鄉梅花逐漸綻放 農會估115年1月5日起盛開

中央社／ 南投縣23日電

日前氣溫下降搭配水氣，南投縣信義鄉梅樹陸續結花苞，甚至有梅花綻放，鄉農會表示，估明年1月5日至中旬梅花盛開，推薦至牛稠坑、烏松崙、風櫃斗等賞花，再品嚐梅子製品。

信義鄉是南投縣知名賞梅景區，信義鄉農會總幹事黃志騰今天接受中央社記者訪問表示，信義鄉主要賞梅景區包含牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、台21線99公里處的土場梅園、外坪頂蔡家梅園等，梅花盛開需低溫與水氣配合，未來幾天估有冷空氣，希望透過這波低溫與水氣讓梅花綻放，估12月底至明年1月中旬盛開。

梅子夢工廠區已有幾棵梅樹開花，廠長張志雄說，日前有一波降雨，梅樹葉子已完全掉落、花苞逐漸出現，花苞約15至20天開花，推估約明年1月5日盛開，花期估持續至農曆春節前，花況將較去年更佳，隨著開花先後順序，依海拔高低推薦先至風櫃斗，最後到外坪頂。

信義鄉農會今天宣傳「踏雪尋梅」暨冬季玉山烏龍茶評鑑活動，將於27日在梅子夢工廠開鑼儀式，當天有茶席品茗、梅子泡菜製作體驗、梅子特色料理分享等。明年1月3日舉行「過五關，吃梅醬」活動，憑當天梅子夢工廠消費滿額發票兌換遊戲券，玩遊戲拿好禮。

南投縣政府觀光處長陳志賢說，整合冬季賞花祕境及旅遊資訊，縣府與各鄉鎮整合辦理「南投花卉嘉年華」，12月底將迎來賞梅季節。另外，南投燈會將於明年2月14日登場，邀遊客來南投賞花、賞燈。

南投縣 梅花 賞花 農會

相關新聞

單日7起事故！小心東北季風 車門變「迴力鏢」撞鄰車恐讓荷包失血

在台中港海線開車，最擔心的就是強大的東北季風，根據台中港務警察總隊統計，單是12月21日一天內就發生了7起事故，都是民眾...

「毛孩暖心伴孤老」華山基金會募集愛心年菜 長輩開心看小狗互動

年關將屆，華山基金會今天在台中市民廣場舉辦「毛孩相伴暖心野餐」活動，邀約孤老與狗狗共度療癒身心的午餐時光，並宣布弱勢長輩...

校長連結社會資源 彰化意集棒行善會贈明聖國小耶誕禮物

耶誕節前夕，彰化縣明聖國小今收到彰化縣意集棒行善會送禮物給學童，捐贈1萬2千元作為校務發展基金，同時收到會員賴增蔚贈送7...

影／小心2萬元飛了！南投2鄉鎮明年發兒童生日禮金 錯過這時間不補發

南投埔里鎮長廖志城就職滿7年，考量鎮庫由虧轉盈，且累積賸餘逾4億元，今宣布明年起發放1至5歲兒童生日禮金2萬元，但須於生...

職棒球星站台 秀傳耶誕圓夢20周年送出1220份祝福禮物

秀傳醫療體系今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」圓夢送禮活動暨20周年特展，今年在社會大眾與企業團體熱情支持下，成功完成1220...

衛福部彰化醫院57周年院慶愛心義賣銅板價 民眾也加入搶購行列

衛福部彰化醫院今舉辦衛教講座、濟助貧病愛心義賣會，及院長賴仲亮和縣議員陳玉姬、劉珊伶、詹木根、溪湖鎮民代表會副主席黃佳慧...

