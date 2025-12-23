校長連結社會資源 彰化意集棒行善會贈明聖國小耶誕禮物

耶誕節前夕，彰化縣明聖國小今收到彰化縣意集棒行善會送禮物給學童，捐贈1萬2千元作為校務發展基金，同時收到會員賴增蔚贈送70包白米，明聖校長張富凱因應行善會要求而穿出耶誕超人裝，和行善會員一起帶動節日歡樂氣氛。

彰化縣意集棒行善會理事長黃榮傅帶領10多名會員，到埔心鄉明聖國小舉辦愛心聖誕盛典」，行善會秘書長何柔錡先介紹創會宗旨和長期推動的公益活動，黃榮傅接著致詞勉勵小朋友珍惜學習資源，並期許社會大眾關注學校教育，用愛心串起改變世界的力量。

學校老師許惠珠導讀故事「從後山走向世界～拿破崙與拐杖醫師林易超」，講述故事主角林易超的真人真事，藉由他的生命歷程引導閱讀者勇敢追夢、堅守品德，讓品格教育不只是課堂上概念，而能化作觸動心靈的力量。

黃榮傅捐贈校務發展基金會襄助校方辦學，頒贈教育基金會給16名家境貧困學童，又贈送3本精選好書鼓勵小朋友多閱讀、拓展視野，而行善會員賴增蔚捐70包白米當作學童有需要家庭的耶誕祝福，活動高潮是行善會員分送糖果、餅乾等耶誕禮物。

彰化縣意集棒行善會理事長黃榮傅說，期待這次愛心活動能深化品格教育的價值，培養學生的社會責任感與利他精神，讓愛與善的種子在校園扎根。

校長張富凱感謝意集棒行善會長期關心明聖，張富凱表示，意集棒行善會發源自埔心鄉瓦南社區，創會長的子女就是明聖校友，行善會對明聖的關懷曾一度中斷，他接任校長後重新連結社區與社會資源，跟意集棒行善會「舊情復燃」對明聖重新投以關愛。