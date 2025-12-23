影／小心2萬元飛了！南投2鄉鎮明年發兒童生日禮金 錯過這時間不補發

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鎮長廖志城就職滿7周年，今舉辦施政報告並向鄉親宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮長廖志城就職滿7周年，今舉辦施政報告並向鄉親宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影

南投埔里鎮長廖志城就職滿7年，考量鎮庫由虧轉盈，且累積賸餘逾4億元，今宣布明年起發放1至5歲兒童生日禮金2萬元，但須於生日後3個月內主動申辦，逾期不予受理；另草屯同樣明年起發兒童生日禮金，限生日起6個月內申請

埔里鎮長廖志城今舉辦7周年施政報告向鄉親說明，公所財政於2018年底仍累計短絀達6300萬元，隔年他上任後，透過向中央爭取補助來減少地方建設支出及納骨塔、第三市場等公共造產開源節流，落實財政紀律，鎮庫總算由虧轉盈。

廖志城指出，他初任第一年就創造8600萬元賸餘，還額外增賸餘1900萬元，截至今年底公告累積賸餘已達4.27億元，7年來增幅總額達4.9億元。但也沒忘記逐年強化公共建設、提升社會福利、推廣觀光產業、重視多元族群文化發展。

他任內啟動新建多功能社會福利館、營造杷城排洪道親水環境等重大建設；社福部分將重陽敬老200元禮品改為500元現金，逐年提高，今年已調升至2000元，明年再加碼至3000元，今年也針對弱勢家庭新增發放喪葬慰問金每戶5000元。

他更表示，為支持年輕家庭並鼓勵生育，去年起發放生育獎勵金每胎1萬元，今年則提高至每胎2萬元；明年起更加碼發放1至5歲兒童生日禮金每人2萬元，只要兒童及申請人（父母一方或監護人）設籍埔里鎮滿1年，就能到公所申辦。

埔里鎮公所表示，埔里鎮兒童生日禮金將於明年元旦起實施，只要符合資格就能請領，但家長或監護人務必注意，該禮金發放採每年申請制，申請人須在兒童生日後3個月內備妥文件，主動至公所申辦，逾期不予受理，也不得要求追溯補發。

南投縣明年除了埔里鎮，草屯鎮也將針對鎮內年滿1歲至5歲生日發放兒童生日禮金，草屯鎮公所表示，兒童及申請人（父母一方或監護人）同樣須符合設籍草屯鎮滿1年才可向公所社會課提出申請，申請期間則是每年生日起6個月內。

南投埔里鎮長廖志城就職滿7周年，今舉辦施政報告，並向鄉親宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮長廖志城就職滿7周年，今舉辦施政報告，並向鄉親宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮長廖志城就職滿7周年，今舉辦施政報告並向鄉親宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮長廖志城就職滿7周年，今舉辦施政報告並向鄉親宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮長廖志城就職滿7周年，今舉辦施政報告並向鄉親宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮長廖志城就職滿7周年，今舉辦施政報告並向鄉親宣布，明年起發放鎮內1至5歲兒童生日禮金每人2萬元。記者賴香珊／攝影

