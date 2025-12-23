職棒球星站台 秀傳耶誕圓夢20周年送出1220份祝福禮物

秀傳醫療體系今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」圓夢送禮活動暨20周年特展，今年在社會大眾與企業團體熱情支持下，成功完成1220份耶誕心願，將溫暖送至22家受贈單位，陪伴弱勢及身心障礙朋友迎接佳節，台鋼雄鷹球星劉時豪與樂天桃猿投手呂詠臻到場見證愛心傳遞，並與孩子親切互動。

「秀傳耶誕圓夢計畫」是由錫卿文教基金會、彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院與秀和基金會共同主辦，錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，圓夢計畫20年來，累計送出2萬1130份禮物，不僅完成孩子心願，更讓他們感受到被關懷與支持；副執行長楊晴瑄也分享，每次親手送出禮物、看見孩子笑容，都是團隊持續投入公益的重要動力。

今年秀傳耶誕圓夢計畫」活動獲得多家企業與社團響應，包括大全聯、全電商協助捐贈者透過網購物流傳遞愛心，翔生資訊公司多年來免費協助活動網站建置與系統優化，讓認養流程更順暢。

彰化縣成功國際獅子會也長期認養心願禮物與協助收件作業，在秀傳總裁夫人陳雪芹的引薦下，匯集善意資源持續投入、海龍離岸風電與天峰慈善會等單位，也透過認養禮物、收件及配送等方式持續投入。

來自聖家啟智中心的5歲慢飛天使小雨，因發展遲緩需接受早療，家境困難讓她難以擁有玩具，今年如願收到「有聲甜甜圈商店遊戲組」，在遊戲中練習語言、建立自信。