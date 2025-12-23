衛福部彰化醫院57周年院慶愛心義賣銅板價 民眾也加入搶購行列

衛福部彰化醫院今舉辦衛教講座、濟助貧病愛心義賣會，及院長賴仲亮和縣議員陳玉姬、劉珊伶、詹木根、溪湖鎮民代表會副主席黃佳慧等人合切蛋糕，迎接創院五十七周年，院方期許為南彰化唯一的區域教學醫院，未來更加落實公醫角色，完備基層照護網。

部彰院慶今年搬到一樓大廳，和濟助貧病愛心義賣會同步展開，患者與陪病者可同時參與兩個活動，分享部彰75歲生日快樂。縣議員都感謝部彰平日造福地方，尤其每當要做選民急病醫療服務，部彰是最好的後盾，縣議員陳玉姬獻上四句聯「健康賽過新台幣，快樂勝過當皇帝。莫問世上誰福氣，無病無災排第一。」語畢贏得熱烈掌聲。

部彰院長賴仲亮說，彰化醫院民國57年在彰化市設立，配合中央照顧基層醫療政策，民國91年搬到埔心鄉，完成「從城市出發，到鄉村落腳」，有效均衡彰化地區醫療服務的目標，成為南彰化唯一的區域教學醫院，未來將持續精實、擴大各項服務範疇，持續部署長照據點撐起南彰化照護網。

立法委員謝衣鳯趕到，稱讚彰化醫院的關懷與服務不只在埔心，還將醫療及長照觸角延伸到社頭、二水等鄉鎮，前進偏遠村落建立日照服務網絡，對南彰化貢獻卓著。

院慶邀請湖埔社大學員跳舞，醫護和社會各界善心人士捐贈物品給貧病愛心義賣會，義賣會有兩天，義賣品從鍋碗瓢盆、環保杯、小家電、小盆栽、衣服到應耶誕擺飾品，從紅豆薏仁、饅頭包子到蛋糕，應有盡有，用品類銅板價，很多社區民眾趕來撿好康，連推輪椅陪阿公、阿婆就醫的外籍看護都加入搶購行列。義賣所得捐給部彰醫「社會服務暨醫療救助基金」專戶濟助貧病患者的醫療費用。