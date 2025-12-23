快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

任埔里鎮長滿7年 廖志城：社福文化等顯著提升

中央社／ 南投縣23日電
南投縣埔里鎮長廖志城（前中）23日舉行就職滿7週年記者會表示，埔里鎮社福、建設、環境、文化等方面近年顯著提升，即便任期剩1年，公所團隊仍將全力以赴。埔里鎮公所提供／中央社
南投縣埔里鎮長廖志城（前中）23日舉行就職滿7週年記者會表示，埔里鎮社福、建設、環境、文化等方面近年顯著提升，即便任期剩1年，公所團隊仍將全力以赴。埔里鎮公所提供／中央社

民進黨籍埔里鎮長廖志城明年將卸任，廖志城今天說，埔里鎮社福、建設、環境、文化等方面近7年顯著提升，即便任期剩1年，公所團隊仍將全力以赴，持續為鄉親打造更宜居城市。

⭐2025總回顧

埔里鎮公所今天舉行廖志城就職滿7週年記者會，鎮公所表示，財政治理方面，民國107年底累計短絀達新台幣6300萬元、鎮庫存款僅8900萬元，廖志城初任首年即創造8600萬元賸餘，彌平短絀、增加賸餘，截至今年底累積賸餘增加4億9000萬元，已達4億2700萬元。

鎮公所表示，穩健財政基礎成為社會福利升級後盾，埔里鎮持續加碼敬老政策，重陽敬老禮金逐年提高，今年65歲至99歲長輩每人可領2000元，明年起再調升至3000元；家庭與就學支持政策同步擴大，助學圓夢計畫累計發放逾215萬元助學金，協助弱勢學生穩定就學。

鎮公所表示，有關社會安全網建構，食（實）物銀行至今服務逾2200戶次，減緩弱勢家庭壓力，今年新增喪葬慰問金5000元；因應少子化趨勢，除生育獎勵金調升至每1胎2萬元，明年加碼推出「兒童生日禮金」，設籍1歲至5歲幼兒每年可領2萬元，支持家長育兒。

鎮公所表示，高齡照顧方面，完成33里長照據點全面布建，共設44處服務據點，達100%覆蓋率，落實在地老化；公共建設包含多功能社會福利館、改善多條市區重要道路與校園周邊人行環境、增設近900支監視器、第7公墓新建納骨塔估可供未來30年使用，及虎頭山與台灣地理中心碑成功爭取納入日月潭國家風景區。

埔里 廖志城 重陽敬老禮金

延伸閱讀

彰化縣生命禮儀廳館興建屢遭抗議 溪湖克服、員林努力中

彰化和美公有市場拚翻新 明年中繼市場啟用、攤位抽籤

24年一次建醮月底登場！彰化溪湖搭醮壇太超過惹民怨 警方：已開罰

矽品中科二林廠投資破千億 萬事俱備到處徵才「快來上班」

相關新聞

影／小心2萬元飛了！南投2鄉鎮明年發兒童生日禮金 錯過這時間不補發

南投埔里鎮長廖志城就職滿7年，考量鎮庫由虧轉盈，且累積賸餘逾4億元，今宣布明年起發放1至5歲兒童生日禮金2萬元，但須於生...

職棒球星站台 秀傳耶誕圓夢20周年送出1220份祝福禮物

秀傳醫療體系今天舉辦「秀傳耶誕圓夢計畫」圓夢送禮活動暨20周年特展，今年在社會大眾與企業團體熱情支持下，成功完成1220...

衛福部彰化醫院57周年院慶愛心義賣銅板價 民眾也加入搶購行列

衛福部彰化醫院今舉辦衛教講座、濟助貧病愛心義賣會，及院長賴仲亮和縣議員陳玉姬、劉珊伶、詹木根、溪湖鎮民代表會副主席黃佳慧...

任埔里鎮長滿7年 廖志城：社福文化等顯著提升

民進黨籍埔里鎮長廖志城明年將卸任，廖志城今天說，埔里鎮社福、建設、環境、文化等方面近7年顯著提升，即便任期剩1年，公所團...

王惠美就職7周年 喊話繼任者 「改造彰化，一棒接一棒」

彰化縣火葬場歷經30年蓋不成，昨天通過環評，預定春節過後發包，縣長王惠美今天舉辦就職7周年記者會時強調，這是「做對的事，...

麗寶跨年演唱會公布卡司強大 金曲歌王歌后伴歌迷倒數迎接2026

2026包你發麗寶跨年演唱會今天公布豪華演出陣容，集結金曲歌王王識賢、歌后waa魏如萱壓軸，同時邀請人氣爆棚的宇宙人、美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。