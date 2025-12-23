任埔里鎮長滿7年 廖志城：社福文化等顯著提升
民進黨籍埔里鎮長廖志城明年將卸任，廖志城今天說，埔里鎮社福、建設、環境、文化等方面近7年顯著提升，即便任期剩1年，公所團隊仍將全力以赴，持續為鄉親打造更宜居城市。
埔里鎮公所今天舉行廖志城就職滿7週年記者會，鎮公所表示，財政治理方面，民國107年底累計短絀達新台幣6300萬元、鎮庫存款僅8900萬元，廖志城初任首年即創造8600萬元賸餘，彌平短絀、增加賸餘，截至今年底累積賸餘增加4億9000萬元，已達4億2700萬元。
鎮公所表示，穩健財政基礎成為社會福利升級後盾，埔里鎮持續加碼敬老政策，重陽敬老禮金逐年提高，今年65歲至99歲長輩每人可領2000元，明年起再調升至3000元；家庭與就學支持政策同步擴大，助學圓夢計畫累計發放逾215萬元助學金，協助弱勢學生穩定就學。
鎮公所表示，有關社會安全網建構，食（實）物銀行至今服務逾2200戶次，減緩弱勢家庭壓力，今年新增喪葬慰問金5000元；因應少子化趨勢，除生育獎勵金調升至每1胎2萬元，明年加碼推出「兒童生日禮金」，設籍1歲至5歲幼兒每年可領2萬元，支持家長育兒。
鎮公所表示，高齡照顧方面，完成33里長照據點全面布建，共設44處服務據點，達100%覆蓋率，落實在地老化；公共建設包含多功能社會福利館、改善多條市區重要道路與校園周邊人行環境、增設近900支監視器、第7公墓新建納骨塔估可供未來30年使用，及虎頭山與台灣地理中心碑成功爭取納入日月潭國家風景區。
