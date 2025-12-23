王惠美就職7周年 喊話繼任者 「改造彰化，一棒接一棒」

彰化縣火葬場歷經30年蓋不成，昨天通過環評，預定春節過後發包，縣長王惠美今天舉辦就職7周年記者會時強調，這是「做對的事，做應該做的事」，同時向縣籍立委喊話，針對彰化鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化段、二林精密機械園區、彰南產業園區及接管明道大學案，督促中央盡速核定。

彰化縣生命園區（芳苑火葬場）開發案總經費7億8千餘萬元，採一次發包分3年編列預算辦理，今年編列4千萬餘元，明年編列2.5億元，已獲縣議會通過後，後年再編列近5億元經費。

王惠美今天的就職7周年記者會格外簡單，只由縣府一級局處長出席，王惠美說，她提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的基礎，其中，彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段的定案，都已進入最後綜合規劃階段，全縣整體捷運路網並已在本月提送中央審查。

彰化交流道特定區都市計畫，縣都市計劃委員會在今年4月審議通過後，已送內政部審議，此一結合捷運路網、產業發展和都市計劃的三合一策略，規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、產業園區等項目，讓鄉親充滿期待。

員林黃金帝國大樓都更案，今年4月啟動拆除，未來將以公辦都更方式重建，去年底通車的東彰快速道路，目前也在進行林厝交流道新增匝道的評估規劃。在員林自行車產業園區的活化上，正朝興建全台唯一合法自行車測試聚落和賽車場的方向前進。

田中高鐵站附近剛完工的彰化國際展覽中心將成為台灣會展的新據點，車站特定區並布局「樂齡健康產業園區」，推動高齡產業創新服務為目標，正在招商中，希望能順利引進優質企業，打造彰化下一個產業新亮點。

縣府開發的打鐵厝產業園區預定明年初標售招商；攸關水五金產業未來發展的785公頃水五金田園生產聚落特定區，內政部都市計畫委員會今年7月初步同意開發範圍；二林精密機械園區開發計畫則配合環境部重新進行環境監測後，再行提報審查；縣府希望重啟彰南產業園區，並積極爭取接管明道大學。

王惠美說，彰化是中小企業的重鎮，受到美國加徵關稅的影響，只要經濟部公布補助方案，縣府將宣布停收彰縣特登納管工廠雙金一年，陪業者等待下一個春天。