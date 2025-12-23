麗寶跨年演唱會公布卡司強大 金曲歌王歌后伴歌迷倒數迎接2026

2026包你發麗寶跨年演唱會今天公布豪華演出陣容，集結金曲歌王王識賢、歌后waa魏如萱壓軸，同時邀請人氣爆棚的宇宙人、美秀集團等實力派樂團，橫跨金曲、樂團與新生代偶像，強調將用精彩演出，陪伴歌迷在煙火倒數中，迎接嶄新的一年；同時民眾跨年來麗寶不只看演唱會，白天還可玩樂園、逛OUTLET，並欣賞落羽松大道美景。

麗寶樂園歷年都會在園區舉辦盛大的跨年晚會，園方今天公布2026跨年夜最強卡司，不但有王識賢、waa魏如萱兩大金曲獎天王天后領銜壓軸主演外，兩位金曲得主同台飆歌，勢必掀起跨年夜最高潮；其他的卡司陣容包括以療癒系搖滾風格深受年輕世代喜愛宇宙人，以及與美秀集團兩大天團將輪番登場，

渡假區「2026包你發麗寶跨年演唱會」公布豪華演出陣容，集結歌王王識賢、歌后waa魏如萱,更邀請人氣爆棚的宇宙人樂團，還有以台語搖滾獨樹一格，融合傳統與現代元素的音樂風格的美秀集團，演唱會更集結新生代偶像與表演團體，包括Marz23、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+、許含光、翁鈺鈞等實力派歌手接力開唱，以及Breaking Bad Crew舞團帶來精彩舞蹈演出。

麗寶樂園指出，由於跨年當天人潮車潮眾多，主辦單位建議民眾盡量搭乘大眾運輸前往；或可從其他縣市搭乘高鐵、台鐵、客運至台中站或豐原站，再轉乘市區公車888、155、811、215等路線抵達；或於台中朝馬轉運站搭乘「麗寶樂園渡假區免費接駁車」，時刻表可參考官方網站，節能減碳又環保。