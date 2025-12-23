彰化田中購物節一連3天 跨年晚會接力 歲末撿便宜抽大獎

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中鎮公所舉辦「田中斑馬熊讚購物節」將於26日在彰化高鐵站登場。記者林宛諭／攝影
彰化縣田中鎮公所12月26到28日及31日將在彰化高鐵站舉辦「田中斑馬熊讚購物節」，結合田中工業區廠商歲末廠拍活動，提供最優惠產品，讓大家歲末撿便宜，並規劃地方特色輕旅行、美食市集、農特產展售、跨年晚會，還可摸彩抽大獎。

田中鎮長蕭淑芬今天與在地廠商一起為田中購物節暖身宣傳，蕭淑芬說，田中是充滿人情味與文化深度的小鎮，搭高鐵、台鐵到田中也相當方便，希望透過購物節吸引更多旅客到訪田中，帶動地方商機，讓田中農特產、優良廠商與文化風景被更多人看見，歡迎全國好朋友來田中「黑白買」，喜迎新的一年。

「田中斑馬熊讚購物節」今年結合田中工業區等48家廠商歲末廠拍活動，26日晚間舉行開幕式，邀請中信兄弟啦啦隊與大家一同揭幕，購物節商品包含生活用品、農特產品、年節禮盒等，每日有限時下殺優惠大拍賣、驚喜喊價等，還會現場發放消費券及摸彩券。

公所也規劃三條輕旅行路線，包括親子共遊、宗廟、老街巡禮路線等，讓遊客能以不同視角感受田中。壓軸活動為跨年音樂晚會，將於12月31日在彰高三號廣場公園舉辦，包括狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少，更有陳勢安、邱鋒澤等藝人一起倒數跨年，晚會還有摸彩，獎品包括電動自行車、電視、洗衣機等，要讓大家滿載而歸。

彰化縣田中鎮公所舉辦「田中斑馬熊讚購物節」將於26日在彰化高鐵站登場。圖／田中鎮公所提供
彰化縣田中鎮公所舉辦「田中斑馬熊讚購物節」將於26日在彰化高鐵站登場。記者林宛諭／攝影
