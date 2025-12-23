贊助喪葬費用近2百件 中市霧峰警友戴儲賢獲全國好人好事代表表揚

台中市霧峰警分局警友辦事處主任戴儲賢，因多年來秉持「存好心、做好事」信念，長期投入地方公益、行善付出，累計贊助喪葬費用近2百件，獲選為今年全國好人好事代表，並獲頒「八德獎」獎座和當選證書，表揚其長年默默行善、回饋社會的精神。

不僅警察局長吳敬田肯定戴儲賢，表示「戴董樂善好施，功德無量」霧峰警分局長林中興也特別在今天的聯合勤教會中，偕同分局各主管贈花表達祝賀與感謝，肯定戴儲賢多年來對警政工作的鼎力支持，稱讚他是「警察最好的朋友、也是最有力的後盾」。

警分局組長曹振展經常陪同戴儲賢一同關懷急難救助家庭，他說，從這些過程中更敬佩他行善不求回報的胸襟。