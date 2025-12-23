限量5000份！台中元旦升旗送史努比置物盒 領取時間曝光

台中市府明年1月1日上午8時將在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，每年升旗紀念小物備受矚目，今年紀念品為「SNOOPY史努比單層置物盒」，兼具可愛外型兼具實用功能，限量5000份，預料將再度掀起排隊熱潮。

今年元旦升旗紀念品「SNOOPY史努比單層置物盒」，取得正式授權後，特別委由台中清水區在地廠商生產，成功結合國際知名療癒漫畫角色史努比與台中在地產業能量，展現市府支持地方產業發展的用心。

民政局長吳世瑋表示，史努比所象徵的溫暖、陪伴與純真意象，也呼應新年團聚與迎新祝福的節慶氛圍，期盼透過這份兼具設計感與實用性的紀念小物，讓市民在新年一開始感受到城市的關懷與幸福，並將這份祝福延續至日常生活之中。

吳世瑋提到，史努比置物盒不僅具有收藏價值，也貼近日常生活需求，新年期間可作為春節糖果盒或餅乾盒招待親友，外出踏青、野餐時也可盛裝輕食，或擺放辦公桌、書桌或家中一隅，為生活增添療癒氣息。

民政局指出，「SNOOPY史努比單層置物盒」限量5000份，今年元旦升旗典禮上午6時起，將於排隊隊伍起點發放兌換券，並自上午6時30分開始開放領取，民眾須於上午7時30分前持兌換券完成兌換。