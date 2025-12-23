台中捷運3天內2次故障事件 市府：資料送原廠分析原因
台中捷運12月20日上午發生列車電池異常，22日晚上又出現電力異常導致全線停駛，年末大型活動眾多，外界擔心中捷是否能正常運營。市政府表示，初步研判可能是電力監控設備伺服器異常，相關單位已將資料送往原廠，釐清事故發生原因。
中捷20日上午6時44分，一列列車在文心森林公園站故障，延誤約18分鐘，期間水安宮站到大慶站單線雙向運輸，7時32分排除狀況；昨晚上7時23分，文華高中站到高鐵台中站間電力異常，全線暫停營運，中捷公司出動大客車接駁旅客，10時10分排除狀況。
交通局長葉昭甫今天表示，昨晚7時23分中捷公司系統偵測到訊號異常，24分行控中心掌握狀況，原本要人工除錯，但可能有乘客當下希望趕快離開，扳動緊急逃生裝置，導致列車系統啟動安全保護機制，軌道區域斷電，列車停在站間。
葉昭甫說明，中捷是無人駕駛系統，有自動安全機制，確保民眾不要誤觸電力，若不是由行控中心控制，而是一般民眾手動扳動緊急裝置，列車會直接斷電；事發後站務人員手動駕駛進站，讓民眾離開車廂，並啟動接駁系統，交通局也派出6輛接駁車。
至於20日上午的故障事故，葉昭甫表示，是列車電池異常，當下先派出另一輛列車，故障列車收班後已經拉回北屯機廠檢修。針對這2起異常，交通局會同捷運工程局、中捷公司開會，並將事件紀錄資料送回原廠法商阿爾斯通，釐清為何會電力異常，待確認確切原因再由捷運公司說明。
中捷公司表示，昨天事件影響29趟次、4800名旅客，6輛接駁車共載運8趟次、疏運720人，受影響的旅客可在7天內到各車站詢問處辦理退費，造成不便公司深表歉意；初步研判本次事件可能與電力監控設備伺服器異常有關，待原廠釐清事件原因，中捷公司會依結果檢討，強化系統穩定度。
另有媒體詢問，北捷隨機殺人事件後，中捷又連續出包，是否影響民眾搭乘信心？葉昭甫回應，隨機殺人和捷運設備故障是2種不同型態的事故，中捷已加強捷運警察與保全人員的巡檢頻率，防止安全事故發生，至於系統故障就等原廠釐清完畢，再做後續除錯與檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言