台中捷運3天內2次故障事件 市府：資料送原廠分析原因

台中捷運12月20日上午發生列車電池異常，22日晚上又出現電力異常導致全線停駛，年末大型活動眾多，外界擔心中捷是否能正常運營。市政府表示，初步研判可能是電力監控設備伺服器異常，相關單位已將資料送往原廠，釐清事故發生原因。

中捷20日上午6時44分，一列列車在文心森林公園站故障，延誤約18分鐘，期間水安宮站到大慶站單線雙向運輸，7時32分排除狀況；昨晚上7時23分，文華高中站到高鐵台中站間電力異常，全線暫停營運，中捷公司出動大客車接駁旅客，10時10分排除狀況。

交通局長葉昭甫今天表示，昨晚7時23分中捷公司系統偵測到訊號異常，24分行控中心掌握狀況，原本要人工除錯，但可能有乘客當下希望趕快離開，扳動緊急逃生裝置，導致列車系統啟動安全保護機制，軌道區域斷電，列車停在站間。

葉昭甫說明，中捷是無人駕駛系統，有自動安全機制，確保民眾不要誤觸電力，若不是由行控中心控制，而是一般民眾手動扳動緊急裝置，列車會直接斷電；事發後站務人員手動駕駛進站，讓民眾離開車廂，並啟動接駁系統，交通局也派出6輛接駁車。

至於20日上午的故障事故，葉昭甫表示，是列車電池異常，當下先派出另一輛列車，故障列車收班後已經拉回北屯機廠檢修。針對這2起異常，交通局會同捷運工程局、中捷公司開會，並將事件紀錄資料送回原廠法商阿爾斯通，釐清為何會電力異常，待確認確切原因再由捷運公司說明。

中捷公司表示，昨天事件影響29趟次、4800名旅客，6輛接駁車共載運8趟次、疏運720人，受影響的旅客可在7天內到各車站詢問處辦理退費，造成不便公司深表歉意；初步研判本次事件可能與電力監控設備伺服器異常有關，待原廠釐清事件原因，中捷公司會依結果檢討，強化系統穩定度。