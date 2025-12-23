快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

聽新聞
0:00 / 0:00

中市查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定 食安處：已下架

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市食品藥物安全處7月起啟動「醃漬蔬菜專案查驗」，查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定，食安處已第一時間責令業者下架。圖／台中市政府提供
台中市食品藥物安全處7月起啟動「醃漬蔬菜專案查驗」，查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定，食安處已第一時間責令業者下架。圖／台中市政府提供

台中市食品藥物安全處7月起啟動「醃漬蔬菜專案查驗」，查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定，食安處已第一時間責令業者下架，並移請產品源頭所在地雲林縣衛生局依法裁罰，展現市府守護食安的決心。

食安處說明，此次專案針查核76家業者，涵蓋傳統市場、南北雜貨店、超市及量販店，針對產品標示、衛生規範、來源文件保存及食品業者登錄等項目進行全面稽查，查核結果均符合規定。

另針對市面常見的筍乾、蘿蔔乾、酸菜等醃漬蔬菜產品，共抽驗71件，檢測防腐劑及漂白劑（如亞硫酸鹽類）等食品添加物，結果僅1件酸菜檢出漂白劑超標。違規產品已要求立即下架，並移請雲林縣衛生局依法裁罰新台幣3萬元。

食安處提醒，部分醃漬蔬菜製程中可依法添加微量食品添加物以維持品質，民眾選購時可掌握「看、聞、沖」三撇步，選擇色澤自然、不過於鮮亮的產品，避免有刺鼻氣味者，並於料理前以清水充分沖洗，有助降低添加物殘留風險。同時，應優先選購標示完整、來源清楚及信譽良好的業者產品，避免購買來源不明的散裝食品。

相關查驗結果已公布於「台中食藥安智慧雲—食安GIS專區」（https://gov.tw/eyJ），市民可隨時上網查詢周邊稽查資訊。食安處強調，市府將持續落實「源頭管理」與「販售端監督」雙軌並行，強化食品安全把關，打造更安心、可靠的食安環境，讓市民買得安心、吃得放心。

食安 衛生局 下架

延伸閱讀

「國旗詐騙」中市現蹤 中市民代：被金髮美女「侮辱」 了

菜販遇越南婦索討芥菜廢葉 內行曝越南料理關鍵食材：很好吃

吃到一半驚見「油亮小強」！台中五花馬學士店遭投訴 食安處稽查了

台中連鎖餐飲店食物有蟑螂 食安處錄案稽查

相關新聞

台中捷運3天內2次故障事件 市府：資料送原廠分析原因

台中捷運12月20日上午發生列車電池異常，22日晚上又出現電力異常導致全線停駛，年末大型活動眾多，外界擔心中捷是否能正常...

中市查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定 食安處：已下架

台中市食品藥物安全處7月起啟動「醃漬蔬菜專案查驗」，查獲1件「酸菜」漂白劑含量不符規定，食安處已第一時間責令業者下架，並...

就怕出狀況！台中年底大型活動維安升級 細胞簡訊、入場人員安檢

台北車站、台北捷運中山站上周發生隨機砍人事件，含兇嫌在內4人死亡。台中市年底到明年初迎來多項大型活動，如跨年晚會、五月天...

台中捷運紅線-崇德豐原線可行性報告說明會 豐原人擠爆現場

台中都會區大眾捷運系統崇德豐原線（紅線）可行性研究說明會，昨晚在豐原區里活動中心舉辦，現場擠滿關心此重大交通建設地方人和...

女兒誤將母親藏塑膠袋錢丟掉 清潔隊協助從垃圾山中尋回

台中羅姓女子回家幫母親整理環境，誤將母親藏在塑膠袋內的現金丟掉，上周六垃圾車已載走，羅女獲知現金被她丟掉後很著急，昨天和...

文山焚化爐更新動土 地方：說清楚

台中市南屯文山焚化廠啟用已滿30年，「全國第二老」，BOT案多次流標，延宕近6年後，終由「台泥達環文山合作聯盟」得標。先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。