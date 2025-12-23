就怕出狀況！台中年底大型活動維安升級 細胞簡訊、入場人員安檢

台北車站、台北捷運中山站上周發生隨機砍人事件，含兇嫌在內4人死亡。台中市年底到明年初迎來多項大型活動，如跨年晚會、五月天演唱會等等，市府升級維安措施，包含細胞簡訊等4大措施，且各活動場域都會有定點檢查與人員安檢。

台中市政府今天舉行市政會議，副市長鄭照新專案報告大型活動維安升級措施。他表示，針對大型節慶活動，市府成立府一層的維安中心，由市長盧秀燕親自擔任指揮官，今天起一直開設到3月3日元宵節，70多天內結合跨局處量能，徹底升級維安機制。

鄭照新指出，第一項措施是細胞簡訊發送機制，市府已針對大型活動期間人潮過度集中、交通管制、突發狀況等等，預先規畫細胞簡訊啟動條件與流程，必要時發送給活動場域與周邊的民眾，提供清楚的應變資訊，避免群眾恐慌。

第二項措施是完善監視器系統，鄭照新表示，台中有超過3萬支、7000多組監視器，市府已經開始盤點，力求2天內修復損壞的監視器；此外也會接洽各活動主辦單位，必要時在活動場域的制高點設置臨時監控設備，提升現場監控量能。

鄭照新說，第三項措施是明確疏散動線與救護設備位置，各活動場域都要規畫完整的疏散動線，並在現場設置路線圖與逃生標示，同時加強夜間照明、盤點救護設備；第四項措施則是全面強化人力資源配置，各局處都要盤點大型活動期間可用人力。

鄭照新強調，這次維安升級不只活動場域，還包含大型場站、百貨公司、各區各里，構築三層防護網，第一層是警察系統，第二層是區里系統，第三層是保全力量。

鄭照新也提醒，參加活動的民眾或歌迷要注意5大須知，第一，一定要在現場認清所在位置與疏散路線，第二，隨身準備簡單的照明設備，如手機或手電筒，第三，發現事故立刻撥打110通報，第四，依照現場指揮疏散，切勿推擠，第五，不可攜帶違禁物品如槍枝、腐蝕性物品等等。