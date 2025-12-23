台中捷運紅線-崇德豐原線可行性報告說明會 豐原人擠爆現場

台中都會區大眾捷運系統崇德豐原線（紅線）可行性研究說明會，昨晚在豐原區里活動中心舉辦，現場擠滿關心此重大交通建設地方人和民代；立委楊瓊瓔到場表示，這條路線串聯豐原、神岡、潭子到市中心，是北台中的黃金動脈。立法院副院長江啟臣派團隊出席，他說依目前規劃路線，進入豐原後共有3條路線連結至豐原火車站，會選擇哪條路線，需透過地方意見凝聚共識。

立委楊瓊瓔昨晚出席表示，眾人期待已久的捷運紅線崇德豐原線，捷運局已經展開可行性研究期中報告說明會，她說建設不能閉門造車，要蓋得好，最關鍵的第一步就是傾聽。

她說這條路線串聯豐原、神岡、潭子到市中心，是北台中的黃金動脈。大家對改善塞車、便利交通的渴望，她會緊盯評估進度。

立法院副院長江啟臣表示，捷運到豐原啟動地方說明會昨晚召開後，他的臉書也歡迎大家線上表達意見，他會統整意見後反映給相關單位納入參考。

他說「捷運紅線-崇德豐原線」原訂民國125年才要啟動評估，為加快推進速度，他去年邀請交通部與台中市政府召開多次協調會議，最終成功爭取2000萬元，提前10年啟動可行性研究。

江啟臣說，崇德豐原線初步規劃採高架形式，全長約15.42公里，共設置11座車站。路線自北屯區崇德路、三民路口出發，一路向北，行經崇德路、承德路，至豐原大道與中正路一帶，並規劃銜接到豐原火車站。

研究作業今年4月正式啟動，10月完成期中審查，整體規劃進入期末階段。依目前規劃路線，自進入豐原後，共有3條路線連結至豐原火車站，江啟臣說，最後會選擇哪條路線，仍需透過地方意見凝聚共識。

江啟臣表示，市府捷運工程局昨天和今天分別於豐原區、北屯區召開地方說明會，他請辦公室同仁全程參加、反映民意。

昨晚到場發言的的豐原區社皮里長涂力旋表示， 昨晚說明會滿滿人潮，可感受到大家對「捷運進入豐原」這件事的期待與焦慮並存。大家踴躍發言、提出不同想法，這正是說明會最重要的價值所在。

他說捷運路線會經過豐富園區、亞大附醫、豐原國兒運，後續如何延伸、怎麼進市區、怎麼接軌發展，成討論核心。

他建議採用方案一，高架（圓環北路）」進入豐原火車站附近，兼顧工程可行性、施工衝擊與整體交通發展。