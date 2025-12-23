女兒誤將母親藏塑膠袋錢丟掉 清潔隊協助從垃圾山中尋回

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市新社清潔隊協助下，羅姓女子與丈夫昨在垃圾山下找回母親藏在塑膠袋內的現金。圖／羅姓女子提供
台中市新社清潔隊協助下，羅姓女子與丈夫昨在垃圾山下找回母親藏在塑膠袋內的現金。圖／羅姓女子提供

台中羅姓女子回家幫母親整理環境，誤將母親藏在塑膠袋內的現金丟掉，上周六垃圾車已載走，羅女獲知現金被她丟掉後很著急，昨天和丈夫求助新社清潔隊，垃圾正要被載到焚化場，在清潔隊班長詹文榮協助下，羅女與丈夫從垃圾山中找到母親藏的3萬4000元，2人很感激，詹文榮說這是她的幸運和楅氣。

羅姓女子說，她父母住新社山上，她與丈夫假日會回家鄉探望，上周六她回新社家，幫忙整理物品時，看到母親回收的一大包塑膠袋，袋中有袋，她覺得塑膠袋太多會堆成雜物，等新社清潔隊垃圾車開抵時，她將這包回收塑膠袋丟掉。

周日晚上，母親突然起床找塑膠袋，她說袋內有存很久的現金，羅姓女子聽完嚇一跳，應該就是她丟到垃圾車的塑膠袋，因周日清潔隊休息，羅姓女子昨天一早立刻和丈夫到新社清潔隊求助。

清潔隊班長詹文榮聽完描述後，從垃圾車載運地點、時間研判該批垃圾仍在大型垃圾車內，集中後正準備載到焚化場燒，詹文榮將該車後半部垃圾傾倒地面，他以吊爪抓散垃圾，讓羅姓女子與丈夫容易在垃圾堆中尋找。

羅姓女子說，她看到垃圾山時很想放棄，但又不想讓母親難過，她與丈夫尋找10多分鐘後，她驚喜找到塑膠袋，打開發現有3萬4000元，連母親都不知自己藏了多少錢；她很感謝清潔隊班長詹文榮的熱心協助，沒想到新聞上常看到報導，老人家藏錢被不知情家人打包丟掉，相同橋段竟然發生在自己身上。

詹文榮表示，羅姓女子很幸運能找回誤丟的現金，這種情形常在清潔隊遇到，10次大約只有2次能順利找回，他說羅姓女子很幸運，有福氣。

台中市新社清潔隊班長詹文榮（左）協助下，羅姓女子與丈夫昨在垃圾山下找回母親藏在塑膠袋內的現金。圖／羅姓女子提供
台中市新社清潔隊班長詹文榮（左）協助下，羅姓女子與丈夫昨在垃圾山下找回母親藏在塑膠袋內的現金。圖／羅姓女子提供
台中市新社清潔隊協助下，羅姓女子與丈夫昨在垃圾山下找回母親藏在塑膠袋內的現金。圖／羅姓女子提供
台中市新社清潔隊協助下，羅姓女子與丈夫昨在垃圾山下找回母親藏在塑膠袋內的現金。圖／羅姓女子提供

