彰縣環評過關 芳苑反火葬場協會 揚言續抗爭

聯合報／ 記者劉明岩林敬家簡慧珍／彰化報導
彰化芳苑火葬場案第二次環評昨在環保局舉行，反火葬場行動協會發動近兩百人陳情，要求撤案、重新選址。記者劉明岩／攝影
彰化芳苑火葬場案引發地方反彈，縣府環評審查委員會昨天舉行第二次環評會，二林、芳苑反火葬場行動協會動員近200人到場外陳情，高喊撤案、重新選址，縣府動員大批警力「如臨大敵」。環評會最終作成「通過」結論。反對團體強調，將升高抗爭行動。

彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，每年約有上萬具遺體運往台中、南投、雲林等地火化，增加治喪負擔；30年來，多鄉鎮市爭取設置火葬場，屢因地方反對而停擺。

縣府評估全縣15處公墓用地，選定芳苑鄉草湖南段公墓作為「彰化生命園區」預定地，基地緊鄰二林鎮，周邊居民質疑人口密集，憂心空氣、水質汙染衝擊農作與生活品質，地方組成反火葬場行動協會展開抗爭。

火葬場案首次環評被退回要求補件，縣府昨再度送審，反對團體同步集結抗議；日前台北發生隨機攻擊事件，警方動員上百警力場內外戒護，防止衝突。

反火葬場協會副會長林麗美說，縣府選址「先射箭、再畫靶」，要求公開決策依據。彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，依殯葬管理條例，火葬場周邊500公尺若有學校、醫院、人口密集區或易燃物工廠，原則上不宜設置；基地鄰近二林監獄，收容人數逾2500人，且周邊已有工業區，空汙負荷沈重。

彰化縣環評委員會審議後認定，專業評估後同意通過環評，但要求縣府落實承諾事項，包括降低視覺衝擊、加強綠美化，並強化開發的公益性。

環評結論出爐後，反火葬場協會強調「將更加團結」，揚言採取更強烈行動反制，並表態2026年選舉「不會缺席」，不排除推派人選表達民意。

彰化 火葬場 環評

相關新聞

台中市文山焚化廠BOT案今天舉辦「先期工程祈福動土典禮」預計明年動工、2029年底完工，2030年營運，完工後將大幅提升...

台中市南屯文山焚化廠啟用已滿30年，「全國第二老」，BOT案多次流標，延宕近6年後，終由「台泥達環文山合作聯盟」得標。先...

彰化芳苑火葬場案引發地方反彈，縣府環評審查委員會昨天舉行第二次環評會，二林、芳苑反火葬場行動協會動員近200人到場外陳情...

台中市火化場近6年來平均每年火化量約2.5萬具，規模全國第二。台中市7年來已投入總經費逾2.3億元，陸續完成12座火化爐...

彰化縣政府興建火化場的抗爭不斷，員林市公所生命禮儀廳選址過程也是抗議連連，迄今還在紙上作業階段，唯有溪湖鎮生命禮儀館新建...

引發地方強烈抗爭的彰化芳苑火葬場案，今天上午在環保局舉辦第二次環評，彰化縣二林芳苑反火葬場行動協會發動近兩百名民 眾前往...

