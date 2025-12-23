文山焚化爐更新動土 地方：說清楚

台中市南屯文山焚化廠啟用已滿30年，「全國第二老」，BOT案多次流標，延宕近6年後，終由「台泥達環文山合作聯盟」得標。先期工程昨動土，市府預計明年展開新爐體工程，2029年完工，垃圾處理量可望提升50%。

環保局說明，文山焚化廠汰舊換新工程期程約4年，除新建焚化爐主體，也將拆除老舊行政辦公大樓。昨動土的先期工程包括搭建臨時辦公室、地質調查與樹木調查等，為主體工程鋪路。因地方一度傳出抗議訊息，環保局在典禮期間加強戒備並管制出入口。

地方里長對動土態度不一，南屯寶山里長廖振源表示，先期工程動土原是地方喜事，但現場管制嚴密，氣氛略顯緊張；文山里長何中信則指出，焚化廠已使用30年，全市垃圾集中由地方承擔，要求市府向居民清楚說明未來作法與配套，否則後續工程恐難推動。

台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，昨天的動土實際上僅為拆除舊辦公大樓等先期工程，新爐主體仍須通過環境現況差異分析，期程尚未明朗。他呼籲市府應公開說明環差進度與新爐實際動工、完工時程，避免讓市民對垃圾處理進度產生落差期待。

市府秘書長黃崇典表示，新建焚化爐在技術、汙染防制與效率上都將優於舊爐，有助消除地方疑慮，市府會持續與居民溝通。環保局長吳盛山指出，新爐完成後，不僅垃圾處理量與發電量提升，回饋地方的資源也會增加。

環保局補充，文山焚化廠改採BOT模式後，每日垃圾處理量將由600噸提升至900噸，空氣汙染物減量可達44%至90%，發電效率也可由15%提升至25%以上。

台泥文山環保科技公司董事長蔡立文表示，新爐原規劃7年完工，經整體檢討後縮短為4年，若如期完成，將可提前增加約47萬噸垃圾處理量。