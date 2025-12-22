快訊

台中火化量全國第二 砸2億汰換設備戴奧辛排放大減7成

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市府投入2.3億汰換火化爐，戴奧辛排放大減7成。圖／台中市民政局提供
台中市火化場近6年來平均每年火化量約2.5萬具，規模全國第二。台中市7年來已投入總經費逾2.3億元，陸續完成12座火化爐汰換，並更新11套空氣汙染防制設備、整修2套設備零組件，同時導入AI智慧判煙系統，透過設備升級與智慧管理雙軌並行，提升火化場空氣品質與運作穩定度。

民政局長吳世瑋指出，新型火化爐搭配高效空氣汙染防制設備，有效抑制黑煙產生，也降低戴奧辛等有害物質生成。根據生管處定期自主檢測結果，東海火化場設備更新後，戴奧辛排放平均值減幅達95%；大甲火化場也減幅70%，排放濃度也遠低於法定標準，顯示設備更新對汙染削減具有關鍵成效。

生管處長柯宏黛表示，東海火化場目前設有12座火化爐及11套空氣汙染防制設備；大甲火化場則有4座火化爐及2套防制設備，市府自2019年起分年編列預算，推動火化爐及空氣汙染防制設備汰舊換新。

柯宏黛說，今年11月更導入AI智慧判煙系統，即時監控煙囪排放情形，異常即主動示警，協助人員即時調整操作，降低異常排放風險，提升整體空氣汙染防制效能。

民政局指出，台中市火化場除依規定每2年辦理空氣汙染源自主檢測外，也配合環保局不定期抽測，透過「設備升級」、「即時監控」、「定期檢測」三重把關機制，讓民眾治喪同時，兼顧環境永續與空氣品質。

東海殯儀館火化場建置AI判煙系統，導入智慧影像辨識技術，即時掌握煙囪排放情形。圖／台中市民政局提供
