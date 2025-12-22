焚化廠汰舊動土遭指作秀 中市府：宣告工程啟動

快訊

中央社／ 台中22日電

台中市文山焚化廠汰舊換新先期工程今天動土，台中市議員周永鴻說，焚化爐主體工程須經環境現況差異分析，期程未定，動土成「拆樓秀」；市府說，動土為宣告「先期工程」啟動。

台中市政府環境保護局上午舉行文山焚化廠汰舊換新先期工程祈福動土典禮，全案已與廠商完成BOT簽約，預計民國115年開始興建，118年底完工，119年開始營運。

民主進步黨台中市議會黨團總召集人周永鴻透過文字稿表示，動工僅是拆除作業，非市民殷切期盼的新爐體建設，主體工程目前仍須通過環差分析程序，動工期程根本沒明確時間表。

民進黨籍台中市議員江肇國說，這非新建工程，只是拆掉舊辦公大樓，與台中捷運藍線一樣都只是前期工程，爐子何時動工沒人知道。每場典禮都是花人民血汗錢，拖了7年的垃圾、廚餘問題依然無解。

環保局透過文字稿表示，先期工程是針對工程推動進行前期準備，包含地質鑽探調查、樹木移植調查準備及臨時辦公室搭建等，以加速整體工程時程推進。動土典禮為宣告「先期工程」啟動，屬於整體工程推動必要準備階段，對後續主體工程安全、品質及期程具關鍵意義。

